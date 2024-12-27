曾國城陷身材羞辱風波！　苦苓幫緩頰提6點建議：當面向台大生致歉

記者劉宛欣／綜合報導

主持人曾國城在公視節目《一字千金》中調侃來賓身材，當事人為北一女畢業，現就讀台大外文系的駱俠安，自25日控訴文曝光，曾國城隨後深夜發表道歉聲明。作家苦苓27在臉書列出六點，給予曾國城處理這次危機的建議。

▲曾國城爆出失言風波，苦苓發文幫緩頰。（圖／金星文創提供、翻攝自苦苓臉書）

苦苓27日在臉書表示要幫曾國城說幾句話，他透露之所以會想幫忙緩頰，並非因為對方接棒了他的節目《美食大三通》，也不是因為自己上過多個對方的節目，還強調兩人私下沒有任何私交，更沒有在私下吃過一次飯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

苦苓指出在台灣綜藝圈「消費身體」、「貶低人格」的對話早已司空見慣，講好聽一點是「節目效果」，那些其他被開玩笑，但為了求在圈子裡生存的小咖藝人只能「忍辱偷生」，這次曾國城的失言風波，他直言「錯在不該把這個壞習慣帶到《一字千金》來，更不該用在一個女學生身上… 他越界了」。

▲苦苓貼文。（圖／翻攝自苦苓臉書）

最後，苦苓也給予曾國城建議，他認為曾國城應該親自登門找駱俠安當面致歉，當然前提是必須獲得同意，且向全國觀眾承諾：「今後保證不在任何節目中如此出言不遜、追求這種無聊的『節目笑果』。」他還提到據自己了解，曾國城最珍惜、最用心主持的就是《一字千金》，表現也很不錯，他最後也詢問網友「算我多事：不知大家是否可以給他一個機會？」。