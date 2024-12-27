10年前參賽《超級偶像》體重破百！　李昱婕曝曾國城私下暖舉

記者張筱涵／綜合報導

針對主持人曾國城近日因言論引發爭議，《超級偶像》前參賽者李昱婕於社交平台發文，分享十年前參加節目錄影時的經歷，用親身故事闡述她眼中的曾國城。她回憶起曾國城在節目中對她的尊重與支持，力挺主持人的專業精神。

▲曾國城。（圖／記者周宸亘攝）



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李昱婕表示，10年前以破百公斤的體重參加《超級偶像》，憑藉對舞台的熱愛與信念突破層層海選，最終進入棚內錄影：「當時我知道自己的外型是個特點，不管是否是節目效果，只要能抓住機會展現自己，我都無所畏懼。」然而，她在錄影時遭遇麥克風無聲的意外，曾國城立即出面處理，斥責工作人員：「為什麼參賽者的麥克風會沒聲音？」這一舉動讓李昱婕深刻感受到曾國城對參賽者的重視。

錄影結束後，曾國城特意輕聲問她：「還好嗎？」短短一句話卻讓她倍感溫暖，隨後忍不住在賽後訪問室裡大哭。李昱婕回憶：「他是一位會認真對待每位參賽者、且對身邊工作人員充滿尊重的主持人，私下更是親切毫無架子。」

針對近日的爭議，李昱婕表示能理解事件中當事人的感受，但希望外界能以全局視角看待。「主持人需要在節目中平衡趣味與專業，是一件不容易的事。」她提到，曾國城在事件後立即道歉，表現出足夠誠意，並呼籲外界停止攻擊，讓他專注於演藝事業。

最後，李昱婕以正向的話語結尾：「不要因單一事件全盤否定一個人。曾國城是值得尊重的演藝圈前輩，讓他繼續在舞台上發光發熱吧！」