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《夜市王》「一飯一湯」 再爆爭議　曾志偉原地鞠躬道歉

記者葉文正／台北報導

緯來原創大型美食競賽綜藝《夜市王》前六集吸引超過YouTube 近千萬次點擊，網路熱度持續發燒，更帶動參賽夜市消費熱潮業績大幅度成長！本次主題是「一飯一湯」，特別邀請時尚前衛「天后之母」比莉擔任飛行嘉賓，個性直爽可愛，對現場美食的喜愛溢於言表，一度好吃到讓她原地大喊「我懷孕了！」

▲曾志偉原地道歉。（圖／緯來提供）

▲曾志偉原地道歉。（圖／緯來提供）

評審曾志偉更是乾脆起立鞠躬「這麼多集以來，這一集是最痛苦的，真的太好吃了，排名上有什麼問題的話，抱歉不好意思。」

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▲曾志偉原地道歉。（圖／緯來提供）

▲比莉(右二)擔任飛行嘉賓。（圖／緯來提供）

比莉透露，雖然多年未錄影，但聽說節目中的美食一級棒，「聞香而來」一定要參加，主持人Lulu好奇發問：「像妳這種巨星，平常會去夜市嗎？」比莉笑說自己偶爾會去夜市，但因為造型太有辨識度，必須全副武裝。「我會戴帽子、口罩，易容變裝出門，但還是會有人從背後叫我『比莉姐』。」巨星風采擋都擋不住。

▲曾志偉原地道歉。（圖／緯來提供）

▲比莉與評審們交手。（圖／緯來提供）

聊到夜市回憶，比莉表示多年以前曾帶著兒子周湯豪去撈金魚，將金魚從小養到大，甚至餵綠豆讓牠長得很大。「那時候去通化夜市，大家都搶著拍照，我太紅了，去夜市大家都要搶著拍照，真的不好意思。」她也提到近期跨年表演結束後，曾到台東夜市狂歡，射飛鏢、吃小吃，玩遍每個攤位，讓她印象深刻。

主題「一飯一湯」，四家夜市都祭出最頂尖的選手攤販參賽，其中有一道料理直接讓比莉無預警發言宣布「好消息」，開心地說「我懷孕了！我聞到這碗湯的味道，就直接懷孕了沒辦法，所以如果妳不能懷孕，先去吃一碗。」

主持人Lulu聞言這碗湯居然有讓人想懷孕的衝動，忍不住喝上一口，逗趣附和：「如果喝這碗湯，我真的可以找個人懷孕。」 一旁主持人阿達看著她直說：「今天先不要，因為不是我就是美麗了。」一句話引來全場大笑。

事後導演李伯恩也不忘稱讚比莉姐的評語很有創意，還因為主題是「一飯一湯」，如果因為這碗湯再懷孕，繼周「湯」豪之後，說不定就是周「飯」豪了，讓比莉忍不住大笑。節目最後，比莉還外帶了四份美食，展現吃貨本色。「今天太開心了，不僅見到好多老朋友，還吃到這麼多好吃的料理，真的不虛此行！」

緯來電視網為了製作這檔前所未有的大型實境競賽節目《夜市王》，除邀請到金鐘班底《大嘻哈時代2》製作團隊「我的檔期有限公司」，以及榮獲兩次金鐘獎最佳綜藝主持人Lulu黃路梓茵、阿達A/DA以及美麗本人攜手主持外，還事先進行全台民調票選出北、中、南、東各地民眾心目中前十大夜市同台較量，每一集將針對台灣最著名的小吃主題進行PK賽，由各夜市管委會派出最厲害的店家選手，並在指定時間內完成料理，每累積三集積分後，進行一輪淘汰賽，最終選出總冠軍「夜市王」。在這個全球夜市密度最高的台灣，究竟哪一個夜市能稱霸「夜市王」至尊無上的頭銜及百萬獎金？

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夜市王, 曾志偉, 金針菇, 美麗本人

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