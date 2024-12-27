記者張筱涵／綜合報導

中山美穗本月6日離世，享年54歲，正拍攝中的作品《日本第一的爛男人 ※我的家庭是假的》動向也受到關注。她的妹妹主動表示願意參與姊姊的遺作，製作方也特別更改劇本，讓這部戲成了她們姊妹唯一合作的作品。

▲中山忍將代替姊姊中山美穗完成作品。（圖／翻攝自Instagram）



綜合日媒報導，原定由中山美穗飾演的園田美奈子，是主角大森一平（香取慎吾飾）的義弟小原正助（志尊淳飾）工作的保育園園長，為劇情的重要關鍵人物。隨著中山美穗在12月6日的驟然辭世，劇組重新設定劇本，改由鮫島文接替園長一職，延續故事主軸。中山忍表示，能夠以此形式參與姊姊的遺作，意義重大，她承諾將全心投入表演。

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中山忍在聲明中透露：「得知姊姊離開後，我度過了茫然無措的日子。想到她曾經對我說『接下來交給你』，內心湧起了一股力量。這份緣分是姊姊留給我的，我將全力以赴完成這次姊妹首次也是最後的共演。」她也對劇組表示感謝，並期待與香取慎吾再次合作。

製作人北野拓表示：「中山美穗原本是劇中第5集的重要核心角色。她在現場積極貢獻創意，對與香取慎吾的合作充滿期待。我們全體工作人員對她的突然離世深感遺憾。」北野拓補充，得知中山忍有意接替姊姊的角色後，劇組決定尊重她的意願，讓這份家族情感得以在作品中延續。

這部劇集成為中山姊妹在戲劇領域的唯一一次合作，也為觀眾留下了珍貴的紀念。劇集將於2025年1月首播，受到廣大影迷的高度期待。