ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

中山美穗遺作「由妹妹中山忍續演」！　劇組急增角色：姊妹唯一合作戲劇

記者張筱涵／綜合報導

中山美穗本月6日離世，享年54歲，正拍攝中的作品《日本第一的爛男人 ※我的家庭是假的》動向也受到關注。她的妹妹主動表示願意參與姊姊的遺作，製作方也特別更改劇本，讓這部戲成了她們姊妹唯一合作的作品。

▲▼中山美穗 中山忍。（圖／翻攝自Instagram）

▲中山忍將代替姊姊中山美穗完成作品。（圖／翻攝自Instagram）

綜合日媒報導，原定由中山美穗飾演的園田美奈子，是主角大森一平（香取慎吾飾）的義弟小原正助（志尊淳飾）工作的保育園園長，為劇情的重要關鍵人物。隨著中山美穗在12月6日的驟然辭世，劇組重新設定劇本，改由鮫島文接替園長一職，延續故事主軸。中山忍表示，能夠以此形式參與姊姊的遺作，意義重大，她承諾將全心投入表演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中山忍在聲明中透露：「得知姊姊離開後，我度過了茫然無措的日子。想到她曾經對我說『接下來交給你』，內心湧起了一股力量。這份緣分是姊姊留給我的，我將全力以赴完成這次姊妹首次也是最後的共演。」她也對劇組表示感謝，並期待與香取慎吾再次合作。

製作人北野拓表示：「中山美穗原本是劇中第5集的重要核心角色。她在現場積極貢獻創意，對與香取慎吾的合作充滿期待。我們全體工作人員對她的突然離世深感遺憾。」北野拓補充，得知中山忍有意接替姊姊的角色後，劇組決定尊重她的意願，讓這份家族情感得以在作品中延續。

這部劇集成為中山姊妹在戲劇領域的唯一一次合作，也為觀眾留下了珍貴的紀念。劇集將於2025年1月首播，受到廣大影迷的高度期待。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

實測都市傳說成真了！？　鏡中自己比真人還慢一步...

推薦閱讀

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

劉亦菲25年前照片曝光！　「12歲已長成驚人顏值」網全被美暈

天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」　驚喜曝1功能：台灣人會愛

天心搭韓國尪車「突覺屁股怪怪」　驚喜曝1功能：台灣人會愛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

五月天宣布「跨年免費唱」！　搶票資訊曝光「還要實名制」

T.O.P《魷魚2》「角色設定」惹議！ 演技也遭韓媒批：跟全世界道歉

劉亞仁賣掉梨泰院豪宅！買家竟是「7歲幼童」　63億全用現金付

「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年

快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

韓網熱議／《魷魚遊戲2》大家都在講的一件事！　名演員反成敗筆

黑男「終於輪到我結婚了」！公開4套婚紗照 5年女友馬甲包不住超兇身材

前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中山美穗, 中山忍

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 阿緯突然出現陰影　小杰悼痛失四個兄弟
  2. 台AV女優自爆收尾牙邀約　吳夢夢傻眼：請我報價你確定？
  3. 林予晞演女記者喊「扳倒賈靜雯」　薛仕凌實習狗仔爆：車上有小本本
  4. 曾國城陷身材羞辱風波！　苦苓幫緩頰提6點建議：當面向台大生致歉
  5. 快訊／婁峻碩、焦凡凡長跑8年結婚了！　超唯美婚紗照曝光：合作愉快
  6. 翁馨儀東京新家跨年計劃泡湯　崩潰「負能量」全丟老公：浪費一年
  7. 《魷魚2》節奏慢被全球罵爆！導演發聲了：第三季更好看　「他」是關鍵
  8. 女星泰國度假「竟遇80年來最大洪水」　狼狽涉水逃難照曝光
  9. 10年前參賽《超級偶像》體重破百！　李昱婕曝曾國城私下暖舉
  10. YTR陳妮絲生了！　甜曬一家三口合照：寶貝登入地球了

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366