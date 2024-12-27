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曾國城取笑來賓身材遭議　胡瓜：「令人不舒服要道歉！」

記者葉文正／台北報導

胡瓜、歐漢聲、許效舜、澎恰恰、陳亞蘭等人主持華視除夕《金蛇守歲迎新春》今天正式錄影，胡瓜開心表示這種主持陣容沒處找，重回華視也找回當年記憶。但他今天被問到另一位大哥曾國城在節目調侃女學生駱俠安體重的事，胡瓜也表示：「如果讓對方不舒服，那就道歉就好，但我做《綜藝大集合》20年是沒有發生過這樣的事。」

▲▼ 華視除夕特別節目-胡瓜。（圖／記者黃克翔攝）

▲胡瓜今天錄華視除夕特別節目。（圖／記者黃克翔攝）

主持人曾國城在公視節目《一字千金》中調侃來賓身材，當事人為北一女畢業，現就讀台大外文系的駱俠安，25日控訴文曝光後，曾國城隨後深夜發表道歉聲明，駱俠安的媽媽甚至還打電話給立委張雅琳，張雅琳透露，接到了駱俠安母親的來電很心疼，鼓勵專業主持人應與時俱進，學習性別平等觀念。

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▲▼ 華視除夕特別節目-許效舜,彭恰恰,胡瓜,陳亞蘭,歐漢聲。（圖／記者黃克翔攝）

▲華視除夕特別節目許效舜(左起),彭恰恰,胡瓜,陳亞蘭,歐漢聲。（圖／記者黃克翔攝）

胡瓜說，這節目我們沒有來賓，澎恰恰則針對節目說，「該被笑一定是長的醜的。」許效舜則反將他一軍說：「相信你已經準備好了。」但胡瓜隨即表示，「如果讓對方不舒服，那就道歉就好，我在《大集合》，很多阿公阿嬤覺得我講的很好笑，記得有一個癌症媽媽，她看我們節目，寫信給我們，我就抱她希望給她溫暖，結果還有第二跟第三個媽媽就過來，我就問，那妳有什麼病嗎？她說沒有，有的人也被我問，你們家伙食辦得不錯。」認為節目時有這些笑梗，但若有人不舒服就要道歉。

▲▼三立《型男大主廚》年終跨界合作記者會-曾國城。（圖／記者周宸亘攝）

▲事件發生後曾國城已道歉。（圖／記者周宸亘攝）

▲駱俠安強調負責樂器負重14公斤，靠的是勤奮練習，而不只是自己的身材。（圖／駱俠安提供）

▲駱俠安強調負責樂器負重14公斤，靠的是勤奮練習，而不只是自己的身材。（圖／駱俠安提供）

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