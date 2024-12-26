陳美鳳化身自爆保養秘密　找年輕人一起做這件事就對了

記者葉文正／台北報導



被譽為「全台最美歐巴桑」的凍齡女星陳美鳳，近日再度成為話題人物，這次她化身「每瘋姊」接下「拉斯維加斯娛樂城」的代言工作，不僅以凍齡美貌驚艷眾人，更用行動證明，玩遊戲也可以是一種「美麗祕方」。她透露自己錄節目空檔就忍不住開啟遊戲，一邊玩一邊開心大喊：「大獎又來了！」手舞足蹈的模樣宛如少女般興奮。

▲陳美鳳代言手遊。（圖／拉斯維加斯娛樂城）



除了是多款美容保養品的代言人，陳美鳳也分享了近期的「新武器」－拉斯維加斯娛樂城。她坦言，這款遊戲不僅讓她在忙碌的工作中找到舒壓的樂趣，更成為她保持年輕心態的關鍵。「一款遊戲好不好玩，就在於中獎的機率！」陳美鳳笑著說，每次中獎的瞬間都讓她心情大好，壓力瞬間消散。笑說：「保養品百百種，舒壓就是最好的保養品！」

▲陳美鳳過年造型。（圖／拉斯維加斯娛樂城）



美鳳姊獨家透露，自己的助理KK玩到連睡著都還握著手機，燈光師大哥更是樂在其中，經常和她分享遊戲心得，使錄影現場瞬間變成遊戲派對，讓氣氛更加輕鬆愉快。

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▲陳美鳳每年過年都發出不少紅包。（圖／拉斯維加斯娛樂城）



美鳳姊還特別提到，近期因棒球熱潮席捲全台，她也在遊戲中找到許多與年輕人共同的話題。「這款遊戲真的很紓壓，不僅能放鬆心情，還能讓我跟不同世代的人有更多互動交流。」甚至燈光師看到美鳳姊空檔時刻都在玩，不知不覺也被推坑，還跟美鳳姊分享遊玩心得，瞬間讓「拉斯維加斯娛樂城」化身國民休閒遊戲。美鳳姊也將遊戲視為另一種「養生之道」，把它列入自己的日常保養清單。