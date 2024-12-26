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花蓮跨年連唱兩天！　卡司公佈「楊乃文、鳳小岳」都來了

記者蔡琛儀／台北報導

「2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會」是全台唯一連續兩天的跨年晚會，將於12月31日晚間8點、1月1日晚間7點在花蓮市東大門廣場隆 重開唱，而12月31日跨年夜卡司揭曉，包括蕭煌奇、Matzka、怕胖團、Tyson Yoshi、VERA、HUR+、舞思愛、阿布絲、呂士軒及艾文將輪番登場；元旦夜則是羅志祥、楊乃文、 Ozone、鳳小岳、FEniX及沒有才能，也都將在新年首日用精采演出與大家相聚。

▲▼ 楊乃文、鳳小岳、Ozone將出席花蓮元旦演出 。（圖／花蓮縣政府提供）

▲楊乃文將出席花蓮元旦演出 。（圖／花蓮縣政府提供）

楊乃文說：「花蓮的山海星空非常的美，這次也選唱〈星星堆滿天〉送給美麗的花蓮。」鳳小岳對於美食迫不及待：「花蓮的扁食是到了就要吃的！也很喜歡到原住民風味餐館去享受平常在都市吃不到的料理與食材。能跟家人或朋友一起來這裡享受放鬆的時光是一件很美好的事。Ozone搶先透露：「我們準備帶來許多充滿活力的歌曲，希望大家在新 的一年可以獲得滿滿的正能量。」

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▲▼ 楊乃文、鳳小岳、Ozone將出席花蓮元旦演出 。（圖／花蓮縣政府提供）

▲Ozone將出席花蓮元旦演出 。（圖／花蓮縣政府提供）

楊乃文回憶2年前曾在富里參加音樂節的演出，當時就對花蓮美景印象深刻，主辦單位還送上玉里臭豆腐，這次聽說演出地點就在東大門夜市、希望有機會能好好品嚐花蓮的美食小吃。她給自己的新年期許：「永遠對生命充滿了期許、每一天都有新希望。」更祝福花蓮：「每次來到花蓮就覺得身心都很放鬆，希望2025年大家都好。」

在2025第一天再度來到花蓮演出，Ozone承諾:「會帶著像花蓮豔陽一樣的熱情和溫暖在新年帶給大家！Ozone也謝謝花蓮的邀請，因為我們受到花蓮的照 顧非常多，每每到花蓮演出心情都很放鬆。」挑戰完跨年，又要接力元旦演出，體力上會如何調整？他們自信說:「體力上我們平常都有持續的在訓練，所以不會有太大的問題。睡眠的部分就更不用擔心了，我們六位都是非常能睡的 類型，一定都會抓緊時間休息！」

▲▼ 楊乃文、鳳小岳、Ozone將出席花蓮元旦演出 。（圖／花蓮縣政府提供）

▲鳳小岳首度以歌手身分出席花蓮元旦演出 。（圖／花蓮縣政府提供）

鳳小岳這次以歌手身分首度來到花蓮演出，他開心說：「第一次來到花蓮演出，之前都是因為旅行才會來到這裡，這次可以跟樂團用現場音樂的演出跟大家慶祝新年很開心。」更稱讚：「花蓮是一個世外桃源，很喜歡這裡的山與遼闊的海，在路上散步每 次都很愉快。」印象深刻是有一次去溯溪，日出出發，日落回家，晚上與朋友一起吃飯聊天，是十分美麗的回憶。

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