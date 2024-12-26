曾國城遭控身材羞辱名醫也發聲！黃宥嘉3點轟「沒水準」：還要人家捧

記者黃皓瑋／綜合報導

網友駱俠安昨（25日）發文指控曾國城，稱她先前錄製公視節目《一字千金》時，數次被對方拿身材開玩笑，引發輿論關注，對此曾國城則在深夜發出聲明道歉。眼科醫師黃宥嘉今日發文寫下對這起事件的看法，也直言「這不是開玩笑，這叫沒水準」。

▲駱俠安錄製《一字千金》，不滿遭主持人曾國城拿她身材開玩笑。（圖／翻攝自Threads）



黃宥嘉表示這起事件，反映了演藝圈的資源「被壟斷」：「我們看不到更多有水準的主持人，每天只是在講無聊的笑話，欺負沒有背景的來賓。」認為若不是駱俠安鼓起勇氣發文，「這些沙豬主持人，還以為自己30年的資歷已經從豬八戒變成唐僧，眾人都應該膜拜閉嘴」。她也質疑「如果要有身材才能上節目，就不要取名『一字千金』 ，叫『大家來秤重』」，並直言：「沒文化！沒水準！還要人家捧！」

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▲黃宥嘉發文評論《一字千金》爭議事件。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）



回顧整起爭議，畢業於北一女的駱俠安發文表示，她今年8月以樂儀旗隊成員身份錄製《一字千金》，然而期間卻被曾國城以身材開玩笑：「欸，這位是柔道的」、「妳看起來比較像教練」，當她提到自己的樂器是重達14公斤的「五音鼓」時，曾國城則打量她的身材並直言： 「難怪，只有你這種身材才撐得起來齁。」讓她感覺被輕蔑：「我能背起這麼重的樂器，走完長達10公里的美國加州玫瑰花車大遊行，靠的是日復一日的刻苦訓練與堅持，而非我的身材。」

▲黃宥嘉臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）



對於駱俠安的控訴，曾國城則親上火線發文道歉，坦言對此感到很難過：「對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。」他也表示主持有很多種風格，「但是無論如何『詆毀他人』絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈『賴以維生』的主持風格」。

另一方面，公視稍早也發聲，透露在該集節目錄影結束時，製作單位曾慎重向駱俠安致歉，並承諾會後製刪除該段內容。事後公視也向製作單位、曾國城強調：「以節目效果為由的玩笑涉及身材外貌的冒犯，為公視節目製播準則紅線，未來務必避免。」