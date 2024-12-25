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韓韶禧親媽「非法開賭場」判刑出爐！　檢方不服提上訴

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員韓韶禧的母親申女今年因為開設非法賭場被捕，經過幾個月的調查後，一審結果在25日出爐，被判有期徒刑1年、緩刑2年，另外還有120小時的社會服務。她於今（2024年）年遭拘留，一審判決出爐後當庭釋放。

▲韓韶禧母親因為開設非法賭場而遭判刑。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

▲韓韶禧母親被判緩刑。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

根據韓媒報導，申女因自2022年1月底至2024年8月底期間，經營了7處非法賭場，分別位於原州、蔚山、慶州。她透過徵代理人或與成人網咖運營者合作，讓客人進行包括百家樂在內的線上賭博，並藉此牟利。申女此前就曾因違反《遊戲產業振興相關法律》於2021年被起訴，2023年被判處罰金500萬韓元（約11.2萬台幣）。

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▲韓韶禧母親因為開設非法賭場而遭判刑。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

▲韓韶禧母親因為開設非法賭場而遭判刑。（圖／翻攝自韓韶禧IG）

法官指出：「申某去年已被判罰金，但她仍然繼續運營多家賭場，並與多名遊戲場運營者共謀。」且根據遊戲場的運營模式及利潤分配結構，可推測申女從中獲得了暴利。不過，考慮到她過去無類似犯罪前科，以及在羈押期間受到的影響，法院最終判處其緩刑。檢方則對一審判決的量刑不服，目前已提出上訴。

此前，韓韶禧因母親犯法行為而遭受非議，母親被拘留的消息傳出後，經紀公司9Ato娛樂發聲明澄清：「這是韓韶禧母親個人行為，韓韶禧透過報導才得知事件，與她本人完全無關。對於因私事給大家帶來的不便深感抱歉。」事實上，韓韶禧自5歲起就因父母離異，而由奶奶扶養長大，母親對她而言雖沒有養育之恩，但她在進入演藝圈仍努力協助母親還債。

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