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歐陽妮妮挺9月孕肚合照父親　歐陽龍自認「老了」65歲近況曝！

記者顧齊祐／綜合報導

星二代女星歐陽妮妮與張書豪6月宣布結婚，隨後證實懷孕好消息，時常透過社群平台分享懷孕心情與生活點滴，迴響熱烈。目前懷孕邁入9個月的她，近日在社群平台曬出與父親歐陽龍的合照，瞬間引起大家討論。

▲歐陽妮妮已懷孕9個月。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮已懷孕9個月。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

歐陽妮妮昨（24）日平安夜，在Instagram分享了與家人現身信義區的合照，畫面中父親歐陽龍穿著有塗鴉花紋的帽T和長褲，打扮十分年輕，肌膚狀態相當良好。歐陽妮妮則放下一頭長髮，挺著孕肚，身穿灰色針織襯衫與長裙，與父親站在聖誕樹前合影，畫面充滿幸福感。

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▲歐陽妮妮與父親歐陽龍的合照。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮與父親歐陽龍的合照。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

歐陽妮妮也配文寫道「平安夜聖誕節快樂，節日就是跟愛的人在一起就夠了～明年就可以跟兒子一起過了！！給我老爸一個版面，他一直說他自己老了～他是已經65歲了！可是看不出來就好啊，都要當阿公了呢」。

▲歐陽妮妮與老公張書豪站在白色聖誕樹前的幸福合照。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮與老公張書豪站在白色聖誕樹前的幸福合照。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

此外，歐陽妮妮也曬出了與老公張書豪站在白色聖誕樹前的幸福合照，氣氛相當溫馨。網友看到照片後，紛紛留言討論「龍哥好年輕，一點都不像65歲呢」、「很潮的歐陽老爸」、「完全看不出來，帥的勒」、「老張好帥」。

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歐陽妮妮, 張書豪, 歐陽龍

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