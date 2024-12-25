周杰倫「包緊緊」東京被認出！見男粉隨身帶他唱片：只好幫你簽了

記者陳芊秀／綜合報導

音樂天王周杰倫近日到日本過聖誕，同框男神山下智久引發熱烈迴響。而他限動曬出與粉絲合照，原來戴著帽子口罩，還有眼尖歌迷認出，且對方手上還拿著他的唱片，令他大方送上簽名。

▲周杰倫東京過聖誕，包緊緊出門仍被粉絲認出。（圖／翻攝自IG）

合照中，周杰倫與一位男歌迷親切合影。他身穿棕色羽絨外套，內搭黑灰色帽T，頭戴著黑帽，並且配戴灰色口罩，遮住了大部分的臉，只露出眼睛，卻透露自己竟然被認出。

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而周杰倫以食指指向認出自己的歌迷，男歌迷身穿白色羽絨外套，一手拿著周杰倫「十一月的蕭邦」專輯封面，另一手比出大拇指，表現出對周杰倫的崇拜與喜愛。他限動配文「竟然認出我身上還帶著唱片，只好幫你簽了」。

網友紛紛稱讚周杰倫太好，還主動曬出與粉絲合照。而幸運的大陸歌迷也發文「在東京街頭遇到了杰倫哥，拿到了簽名」。他被眾人追問如何做到隨身帶專輯，在留言串回應，手上拿的是台灣版的黑膠唱片，買的時候純粹作為收藏，得知周杰倫人在東京後，「抱著試一試心態去市區逛聖誕節，然後在一家拉麵店巧遇，一開始不敢認，後來還是鼓起勇氣上了，杰倫哥人特別好，聊了幾句就讓我好好吃飯吃完再簽名。」

▲男歌迷發文分享巧遇周杰倫過程。（圖／翻攝自小紅書）