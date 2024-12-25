李昀鋭《九重紫》結局撲倒孟子義滾床！　私下「親密互動」全曝光

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo跟播年末黑馬古偶劇《九重紫》，由《星漢燦爛·月升滄海》李昀鋭、《陳情令》孟子義主演，在沒有頂流巨星的卡司下口碑爆棚，也連續兩週榮登平台戲劇冠軍。

▲《九重紫》大結局，李昀鋭、孟子義狂撒糖。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《九重紫》最新劇情再創灑糖名場面，只見李昀鋭因中毒吐血、神智不清，甚至對來送湯藥的妻子孟子義掐脖，男方打翻湯藥衝出房門，孟子義為了讓丈夫喝藥，而將湯藥用嘴對嘴方式送入李昀鋭口中，這場「餵藥吻」再掀《九重紫》劇情高潮。

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李昀鋭、孟子義在劇中放閃還不夠，大結局兩人在曬衣場撲倒滾床的畫面更被讚是「古偶版時尚封面」，唯美床戲讓劇迷直呼嗑不夠，紛紛敲碗兩人二搭，台灣大哥大MyVideo也將於29日播出《九重紫》大結局。

▲《九重紫》大結局，李昀鋭、孟子義狂撒糖。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《九重紫》以「馬上吻」、「船上紗帽吻」、「餵藥吻」等三場吻戲名場面創收視高峰，以及李昀鋭、孟子義在煙火廠等告白情節，灑糖不手軟，兩人被問到拍哪場戲覺得最甜，孟子義的回答相當意外，透露是拍攝的倒數第二場戲，他倆坐在床上說養孩子很累，李昀鋭提議帶她出去玩，孟子義說哪有時間出去玩，因為小孩子要上學了。

▲《九重紫》大結局，李昀鋭、孟子義狂撒糖。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

孟子義笑說「我們倆就賊開心，因為那場戲很小林（李昀鋭的暱稱），他在這部劇裡面因為人設的關係，不能像他本人那樣笑，但這場戲就笑得很小林。」顯示李昀鋭本人的奶狗笑容，連孟子義也抵擋不住。

事實上，兩人私下互動也顯示好感情，劇中一場孟子義幫李昀鋭沐浴的戲，他罕見上身全裸，展現好身材。李昀鋭透露為了這顆鏡頭不吃不喝，直呼「我從前一晚6點到開拍當天下午都沒喝過一口水，只吃了一小塊巧克力，就為了鏡頭稍微看起來漂亮一點。」

▲《九重紫》大結局，李昀鋭、孟子義狂撒糖。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

沒想到孟子義在旁拆台，笑說「還吃了我給的鍋巴」，李昀鋭回應是拍了一兩個鏡頭後才敢鬆懈。李昀鋭也順便爆料在片場經常被孟子義投餵，他每次被餵食都先是拒絕，孟子義回嗆「你哪次不吃，你每次都吃了！」李昀鋭趕緊解釋每次拒絕，卻又情不自禁把食物拿來吃進肚。

▲《九重紫》大結局，李昀鋭、孟子義狂撒糖。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

孟子義雖然在片場愛找吃的，身高170的她體重竟不到50公斤，她曾被問到保持身材的祕訣，她卻一本正經回答「食物中毒」，透露曾因為吃了烤冷麵中毒，之後就一直瘦而沒有再胖過。她也曾在節目中分享自己曾經認真的減肥，但到深夜真的太餓忍不住「我還是吃了，但是我邊吃薯片、邊搧我自己嘴巴子，我對自己說怎麼這麼沒臉，非得吃這個薯片嗎？但我就是要吃，然後邊搧邊吃、邊搧邊吃！」直爽個性讓節目來賓都笑翻。

▲《九重紫》大結局，李昀鋭、孟子義狂撒糖。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

孟子義演過《射鵰英雄傳》被封「最美穆念慈」，在《陳情令》溫情一角更讓她知名度上升，但也同時被負面爆料，出道10年來終於靠《九重紫》翻紅，躍升人氣女星。

《九重紫》講述竇昭（孟子義飾）自幼喪母，因家庭變故而對親情與愛情失望，為求自保自強，她鬥繼母、保家產，隱居田莊潛心求學。在大雨之夜，竇昭與深陷家變謎團的官宦子弟宋墨（李昀銳飾）相遇，攜手救下定國公一脈遺孤，從此命運交織，台灣大哥大MyVideo也將於29日播出《九重紫》大結局。