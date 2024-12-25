LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開　2超夯台劇稱霸冠亞軍！

記者黃庠棻／台北報導

LINE TV公布今年度「人氣排行榜TOP10」，綜合戲劇、綜藝與動漫表現，戲劇類作品霸榜前三名，冠軍由家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》奪下寶座，最強國民婆婆「彩香」鍾欣凌領銜主演，攜手黃姵嘉、洪都拉斯、張書偉、邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭合作，感動與笑淚交織的劇情再次擄獲觀眾的心，播出期間穩定維持在熱播榜前三名上位圈，並累計達十次週冠軍，掀起一波「婆婆熱」。

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／LINE TV提供）

其次為今年入圍金鐘六大獎項的《華麗計程車行》，集結堅強卡司曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音組成一家人，由小見大帶出人生故事掀起廣大共鳴，播出期間蟬聯九週LINE TV熱播榜週冠軍，而《我的婆婆2》與《華麗計程車行》除了是今年有口皆碑的好作品，也都是LINE TV聯合出品的原創戲劇，展現出平台對內容的高度重視與堅持。

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▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

排行榜第三名則是韓劇女王張娜拉主演的《好搭檔》，講述兩位性格迥異的離婚律師，透過一次次挑戰逐漸成為最佳拍檔的故事，劇情明快吸睛。

▲張娜拉主演《好搭檔》。（圖／LINE TV提供）

此外，今年選秀節目的表現亦在LINE TV大爆發，青春熱血的《原子少年2》及台韓合製的男團選秀《SCOOL》分別位居第四、第七名，熱門動漫《鬼滅之刃 柱訓練篇》則為第五名，愛情劇《你也有今天》、《私藏浪漫》分別位列第六、第九名。

還有極具話題性的戀愛實境綜藝節目《換乘戀愛3》也以第八名上榜，第十名則為台劇《追分成功》；綜觀而言家庭、愛情、勵志元素的影視內容，皆為今年LINE TV用戶偏愛的題材，明年度LINE TV亦將持續深耕，預計於2月14日將推出BL劇《獨佔接班人》，浪漫席捲2025年。

▲LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開。（圖／LINE TV提供）