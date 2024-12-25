ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開　2超夯台劇稱霸冠亞軍！

記者黃庠棻／台北報導

LINE TV公布今年度「人氣排行榜TOP10」，綜合戲劇、綜藝與動漫表現，戲劇類作品霸榜前三名，冠軍由家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛2》奪下寶座，最強國民婆婆「彩香」鍾欣凌領銜主演，攜手黃姵嘉、洪都拉斯、張書偉、邱凱偉、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭合作，感動與笑淚交織的劇情再次擄獲觀眾的心，播出期間穩定維持在熱播榜前三名上位圈，並累計達十次週冠軍，掀起一波「婆婆熱」。

▲LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開。（圖／LINE TV提供）

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》。（圖／LINE TV提供）

其次為今年入圍金鐘六大獎項的《華麗計程車行》，集結堅強卡司曹佑寧、黃冠智、郭子乾、楊麗音組成一家人，由小見大帶出人生故事掀起廣大共鳴，播出期間蟬聯九週LINE TV熱播榜週冠軍，而《我的婆婆2》與《華麗計程車行》除了是今年有口皆碑的好作品，也都是LINE TV聯合出品的原創戲劇，展現出平台對內容的高度重視與堅持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開。（圖／LINE TV提供）

▲《華麗計程車行》。（圖／LINE TV提供）

排行榜第三名則是韓劇女王張娜拉主演的《好搭檔》，講述兩位性格迥異的離婚律師，透過一次次挑戰逐漸成為最佳拍檔的故事，劇情明快吸睛。

▲LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開。（圖／LINE TV提供）

▲張娜拉主演《好搭檔》。（圖／LINE TV提供）

此外，今年選秀節目的表現亦在LINE TV大爆發，青春熱血的《原子少年2》及台韓合製的男團選秀《SCOOL》分別位居第四、第七名，熱門動漫《鬼滅之刃 柱訓練篇》則為第五名，愛情劇《你也有今天》、《私藏浪漫》分別位列第六、第九名。

還有極具話題性的戀愛實境綜藝節目《換乘戀愛3》也以第八名上榜，第十名則為台劇《追分成功》；綜觀而言家庭、愛情、勵志元素的影視內容，皆為今年LINE TV用戶偏愛的題材，明年度LINE TV亦將持續深耕，預計於2月14日將推出BL劇《獨佔接班人》，浪漫席捲2025年。

▲LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開。（圖／LINE TV提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

推薦閱讀

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心！　當場暴怒：妳把我送給別人

峮峮交換禮物「拿出1物」惹KID走心！　當場暴怒：妳把我送給別人

辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD

辣網美4女睡富商遭炎上「急關IG神隱」！　激戰片內容曝光：直逼SOD

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月認錯「我以為我不愛李易了」　離婚協議曝光…簽字前痛哭逆轉

六月公開離婚協議「本要跨年夜宣布」！2導火線吵到哭　已分房睡8年

網紅奈奈子當富商小三！自組後宮「4女共侍1夫」泡裸湯…正宮踢爆

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

辣網美奈奈子「4女激戰富商影片外洩」！買包給摸摸　1舉動挑釁正宮

陳子玄結婚1年「相貌改變了」！李燕見證幸福夫妻臉：伴侶太重要

六月暈船滑雪教練原因曝光！悲認：婚姻剩無盡空虛　醒悟發誓永不離婚

小S一家過聖誕節「連大女兒都回國了」！　大S罕露面驚人美貌震驚全網

女星半年沒戲拍「親投104履歷」打工　老闆google才知她真實身份

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 魏蔓演血癌病友…跟尪努力懷寶寶　堅持「聖誕節南下高雄」有洋蔥
  2. 金在中淚訴被收養過程！ 1反應讓媽媽哭了：這麼好的孩子卻遇到這種事
  3. 向佐首回應「沉迷女裝」！　上半身脫光曬肌肉照：就是要好看
  4. 柯震東緊抱懷裡「深吻臉頰」女方身分曝光！　網驚：好像蕭亞軒
  5. 日本搭地鐵「並肩白帽女竟是蔡依林」！2特徵確認是本人　網羨慕炸
  6. 李昀鋭《九重紫》結局撲倒孟子義滾床！　私下「親密互動」全曝光
  7. 51歲男星心臟長4.6公分瘤「和劉真同病」！已交代身後事...妻揭最新近況
  8. 張榕容客串陸片《誤殺3》　「預售破4400萬台幣」挺肚演懷孕女警
  9. U:NUS不藏了！　公布明年好消息：跟愛人過情人節天經地義
  10. LINE TV「2024年人氣排行榜TOP10」公開　2超夯台劇稱霸冠亞軍！

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366