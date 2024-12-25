記者孟育民／台北報導

現年51歲的藝人Paul（朱柏仰），去年在健康檢查中發現4.6公分大的主動脈瘤，並意外得知自己的心臟天生少一片瓣膜，與已故藝人劉真的病況類似，他為了以防萬一，已經提早寫完遺言，並把自己的密碼、私房錢藏匿處等，都先告訴小17歲的嬌妻咪咪。咪咪今（25日）出席由利菁、沈玉琳主持的綜藝節目《后宮歐買尬》開棚記者會，分享Paul的近況，「前幾天天氣變冷，他就有一點悶悶的，我就有一點擔心，旁邊都會備醫生開的藥。」

▲咪咪透露Paul病況。（圖／記者孟育民攝）

咪咪透露Paul並沒有詳細向她交代身後事，「我也沒有拿到，沒有啦，我還是希望他健健康康，我覺得他是自己對自己交代，他沒有跟我交代。」

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咪咪坦言自己也非常擔心，因為小孩都還小，沈玉琳在旁則安慰說：「沒事啦，他一定會長命百歲，那是因為比較少在做健康檢查，我很多醫生在從事這個領域，很多人都這樣，那個會發作機率微乎其微啦！會真的怎麼樣真的是萬分之一的機會。」

▲咪咪相當擔心。（圖／記者孟育民攝）



咪咪說醫生不建議paul 開刀，「因為在身主動脈，沒辦法微創，那個風險就很大，現在要長期吃藥。」她也跟老公說心態要往的好方向想，不要一直覺得自己生病，「因為他的脾氣沒有那麼好，所以我說你要修身養性，酒少喝一點！」