天王嫂訓練營培訓SOP大揭密！「整型→人設全包」　入會費就要500萬

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃曉明在2024年9月公開與網紅葉珂的戀情後，女方的一舉一動都備受關注，同時也不斷陷入爭議，更被網友發現社群照片與其他網紅存在諸多相似之處，例如穿著同款服飾、在相同場景拍照等，疑似是「名媛培訓班」出身，再度勾起外界對於這些組織的好奇心，《ETtoday娛樂星光雲》這就帶您揭開「名媛培訓班」的神秘面紗！

▲葉珂被質疑是名媛培訓班的學員。（圖／翻攝自微博）

名媛培訓班又被稱為「天王嫂訓練營」，是一類專門訓練女性如何提升自身形象，以接近並嫁入豪門或與知名男星交往的機構。這些培訓班的課程內容通常包括外貌改造、社交禮儀、奢侈品使用技巧等，旨在將學員打造成所謂的「高端白富美」形象。

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▲▼潘瑋柏和郭富城的老婆都曾被質疑是天王嫂培訓班學員。（圖／翻攝自潘瑋柏IG、宣云IG、方媛微博）

據悉，這類培訓班的收費相當高昂，入會費可能高達約新台幣500萬元，為期兩、三天的課程費用約在新台幣10萬至20萬元之間。課程大約分為四階段：

課程階段一：整型＋留長髮

有不少疑是「培訓學員」的網紅被發現外貌流水線生產一般，幾乎長得一模一樣。據悉，進入培訓班的第一步就是「整頓外貌」，將五官改造成培訓班統一的審美標準，並留一頭氣質長髮，盡可能朝大眾所認知的「名媛」形象靠攏。

▲杜淳老婆王燦在某聚會上合照葉珂，但她否認自己參加培訓班。（圖／翻攝自微博）

課程階段二：人設營造

培訓班會安排學員共享奢侈品、名牌服飾，並在高級場地拍攝照片，以營造高貴形象，因此許多被懷疑是培訓班出身的網紅，都會擁有在同一地點、穿著同一套衣服，甚至用同一姿勢擺拍的照片。部分機構還會為學員打造專屬人設，從捏造的家世背景到人生歷程，一手包辦！

課程階段三：學習社交技巧、物色目標

大多培訓班都標榜旗下擁有專業「禮儀導師」和「社交專家」，指出導師們都是經常出入上流場合的人，可以教導學員最標準的禮儀規範，以及和上流人士的高情商溝通技巧。據悉還有直白的口號：「嫁給有錢人！」

▲網紅經紀人Amy被傳是培訓班掌舵人，但她否認表示「當那些天王是傻子嗎」。

課程階段四：從假裝偶遇開始

有些機構甚至提供「針對性專案」，安排學員與目標明星「偶遇」，並提供後續的戀愛發展策略，費用則根據目標的知名度而定。 若在培訓班畢業後無法成功與明星交往，機構也會負責幫學員配對知名企業的工程師或管理階級的白領等有經濟能力的對象。

先前因為王思聰發話「我服了，Amy姐還是厲害，身邊兩名大將，一位嫁給天王郭富城，一位嫁給潘瑋柏，太有實力了」，掀起外界對於所謂「天王嫂訓練營」的關注，對此，Amy表示「當那些天王是傻子嗎」，否認經營培訓班。然而，時至今日，網路上仍經常出現名媛培訓班的開課訊息，也有不少網紅與名人交往後，就被扒出有同款照、疑似培訓合照等，因此還是有許多人相信培訓班真實存在。

▲名媛培訓班四大階段。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）