ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

龍語申加入三立八點檔《願望》　同台老婆何依霈被叫「小舅」笑炸

記者蕭采薇／台北報導

三立八點台劇《願望》又再添新角，龍語申加入演出，飾演「柯廷恩」一角，是江國賓老婆苗真的親弟弟。龍語申的加入演出也打破三立台劇紀錄，首次三位家人一起同劇演出，包括老婆何依霈及小姨子羅巧倫。

▲龍語申加入《願望》演出，和老婆何依霈及小姨子羅巧倫同台。（圖／三立提供）

▲龍語申加入《願望》演出，和老婆何依霈及小姨子羅巧倫同台。（圖／三立提供）

龍語申飾演的「柯廷恩」出身於地主之家，一家人移居美國，在父母過世後和哥哥共同接掌了華人超市集團。柯廷恩英俊又工作能力出眾，以其敏銳的經營頭腦，使家族事業不僅穩步發展。柯廷恩與姊姊柯慧玲許久未見，他為了探望姐姐而返台，才得知姊姊的婚姻處於風雨飄搖之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而老婆和小姨子何依霈與羅巧倫，姊妹倆在劇中極盡使壞，何依霈還要叫龍語申一句「小舅」，他笑說定裝時老婆這一叫，讓他大笑。被問到身邊的兩位女人誰使壞略勝一籌？龍語申笑說：「我都會準時收看！我覺她們兩人的壞各有千秋，還好她們現實生活中都很善良可愛，不然我應該會怕爆。」

▲龍語申加入《願望》演出，和老婆何依霈及小姨子羅巧倫同台。（圖／三立提供）

▲龍語申和老婆何依霈同台，戲裡要被叫「小舅」。（圖／三立提供）

在未加入劇組演出前，他都會在家等老婆下戲，「蠻基本的，我早上也都會起床幫她切好水果跟做早餐然後送她出門，現在進組如果時間沒有搭在一起，就會出門前先準備好早餐，再出門上班。」貼心到老婆都沒話說。

《一家團圓》讓龍語申與何依霈從相識到結婚，對這次《願望》同台演出，他說目前還沒有對到戲，所以也不清楚會是一個怎麼樣的狀況，但的確有想過會不會尷尬這題，「應該camera一roll就沒有這個問題了，所以排戲的時候要適應感受一下。」

▲龍語申加入《願望》演出，和老婆何依霈及小姨子羅巧倫同台。（圖／三立提供）

▲龍語申和老婆何依霈都加入《願望》。（圖／三立提供）

對於老婆在劇中惡人有惡報，經常有報應戲，龍語申笑說也會心疼，因為她滿常掛彩回家，溫柔的說：「就看哪裡瘀青或是腫起來，就幫她用藥膏推，也會安撫一下她緊繃的心靈。」

▲龍語申加入《願望》演出，和老婆何依霈及小姨子羅巧倫同台。（圖／三立提供）

▲龍語申和老婆何依霈、小姨子羅巧倫同台，也打破三立紀錄，首次有三位家人同劇演出。（圖／三立提供）

至於未來若有互打巴掌的對手戲，要怎麼應付？龍語申笑說，按照他的角色跟體型，其實好像沒有去賞過女生巴掌，但滿常抓住手把人摔出去，因為有特別學過，「所以這點我還蠻會保護對手演員的，所以就是看起來很兇狠的保護。」由於才剛進組，所以他一切都還在摸索，「基本上開啟工作模式會蠻在狀態裡面的，也就沒太多時間顧及老婆和小姨子了。」

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

推薦閱讀

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

中山美穗遺產「10年沒見的兒子」有權繼承！走紅40年最強收入來源曝

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

林穎樂PO美照「Vicky一個動作破冰」　陷佔位風波自嘲變流量密碼

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

IU首吐心聲「罹患罕見疾病」：連針刺都不痛，肉已經壞死了⋯

小甜甜離台解約「投奔中國」遇慘況？　王宇婕揭她最新現況

李多慧濕身淋浴！小琉球一脫潛水衣「超兇身材現形」 震撼32萬人

甄子丹高台墜下跌出防護墊！「倒頭落地」頸骨爆聲響　劇組嚇傻急送醫

林襄《玩很大》同框黃小柔「拿飲料沒說謝謝」！　撇頭表情全被拍

徐凱希突開炮「說謊被拆穿還不認」！被疑影射林襄 急上火線：饒過我

GD 2照遭「疑熱戀韓韶禧」IG放閃用！　公司火速澄清

六月「發現李易外遇」還查到親密照！跟曖昧男訴苦全說了：覺得很衰

林襄「佔位風波」5天首現身　本人認狂掉髮：很傷心

林襄不是沒禮貌「是沒有社會化」　她揪1關鍵：很明顯覺得理所當然

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

龍語申, 願望, 台八, 三立八點檔, 何依霈, 羅巧倫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 獨／統神「真正哥哥」到場力挺　預測比賽64開「勝負靠一件事」
  2. NanaQ被問：是真的失戀嗎？　「公開私訊截圖」曝恢單2月心聲
  3. 《拳上》統神消風瘦成ØZI⋯嗆蹦闆把你打成狗　喊話親哥曝加賽可能性
  4. 龍語申加入三立八點檔《願望》　同台老婆何依霈被叫「小舅」笑炸
  5. 律師李怡貞揭「自證綠茶3表現」！　談搶位風波：不用獵巫林襄
  6. 瑤瑤返家「台灣冷到發瘋」！　曝台韓體感差異：完全理解李多慧求救
  7. 樂天女孩發聲護林襄、林穎樂「從沒被佔位過」：不覺得她們像大家說的
  8. 雪碧酸林襄：想起《影后》史艾瑪！　挺黃小柔PO文談佔位風波
  9. 一進演藝圈就迷失方向　男歌手消失2年宣告回歸！
  10. 告別亨利卡維爾！新版《超人》預告曝光　詹姆斯岡恩讚：樂觀又帥氣

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366