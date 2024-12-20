龍語申加入三立八點檔《願望》　同台老婆何依霈被叫「小舅」笑炸

記者蕭采薇／台北報導

三立八點台劇《願望》又再添新角，龍語申加入演出，飾演「柯廷恩」一角，是江國賓老婆苗真的親弟弟。龍語申的加入演出也打破三立台劇紀錄，首次三位家人一起同劇演出，包括老婆何依霈及小姨子羅巧倫。

▲龍語申加入《願望》演出，和老婆何依霈及小姨子羅巧倫同台。（圖／三立提供）

龍語申飾演的「柯廷恩」出身於地主之家，一家人移居美國，在父母過世後和哥哥共同接掌了華人超市集團。柯廷恩英俊又工作能力出眾，以其敏銳的經營頭腦，使家族事業不僅穩步發展。柯廷恩與姊姊柯慧玲許久未見，他為了探望姐姐而返台，才得知姊姊的婚姻處於風雨飄搖之中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而老婆和小姨子何依霈與羅巧倫，姊妹倆在劇中極盡使壞，何依霈還要叫龍語申一句「小舅」，他笑說定裝時老婆這一叫，讓他大笑。被問到身邊的兩位女人誰使壞略勝一籌？龍語申笑說：「我都會準時收看！我覺她們兩人的壞各有千秋，還好她們現實生活中都很善良可愛，不然我應該會怕爆。」

▲龍語申和老婆何依霈同台，戲裡要被叫「小舅」。（圖／三立提供）

在未加入劇組演出前，他都會在家等老婆下戲，「蠻基本的，我早上也都會起床幫她切好水果跟做早餐然後送她出門，現在進組如果時間沒有搭在一起，就會出門前先準備好早餐，再出門上班。」貼心到老婆都沒話說。

《一家團圓》讓龍語申與何依霈從相識到結婚，對這次《願望》同台演出，他說目前還沒有對到戲，所以也不清楚會是一個怎麼樣的狀況，但的確有想過會不會尷尬這題，「應該camera一roll就沒有這個問題了，所以排戲的時候要適應感受一下。」

▲龍語申和老婆何依霈都加入《願望》。（圖／三立提供）



對於老婆在劇中惡人有惡報，經常有報應戲，龍語申笑說也會心疼，因為她滿常掛彩回家，溫柔的說：「就看哪裡瘀青或是腫起來，就幫她用藥膏推，也會安撫一下她緊繃的心靈。」

▲龍語申和老婆何依霈、小姨子羅巧倫同台，也打破三立紀錄，首次有三位家人同劇演出。（圖／三立提供）

至於未來若有互打巴掌的對手戲，要怎麼應付？龍語申笑說，按照他的角色跟體型，其實好像沒有去賞過女生巴掌，但滿常抓住手把人摔出去，因為有特別學過，「所以這點我還蠻會保護對手演員的，所以就是看起來很兇狠的保護。」由於才剛進組，所以他一切都還在摸索，「基本上開啟工作模式會蠻在狀態裡面的，也就沒太多時間顧及老婆和小姨子了。」