穎樂球團發聲！搶座爭議狂燒　樂天澄清「佔位當事人不是她」

記者葉文正、蔡宜芳／台北報導

啦啦隊女孩穎樂、林襄日前被女星黃小柔點名佔座，掀起外界熱烈議論，雖然兩人都發聲澄清絕無失禮舉動，但仍未平息風波。而穎樂所屬球團樂天桃猿20日做出回應，強調「佔位當事人並非穎樂」。

▲黃小柔、Vicky爆料被林襄、穎樂其中一人強佔火車座位。（圖／翻攝自Vicky臉書、林穎樂IG）

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黃小柔和Vicky近來在節目上爆料被流量女星佔據火車座位，網友在分析線索後，猜測當事人是穎樂和林襄；而黃小柔18日也證實佔座者就是穎樂、林襄其中一人。對此，穎樂和林襄都在第一時間否認，林襄甚至二度透過經紀公司發聲表示「沒有被通知換座」，事件陷入羅生門。

▲▼林襄、穎樂曾與黃小柔、Vicky一起搭火車錄外景。（圖／翻攝自YouTube／綜藝玩很大Mr.Player）

而穎樂方面，其所屬球團20日也正式做出回應，樂天桃猿對《ETtoday娛樂星光雲》表示：「針對近期事件引發的關注，據了解，佔位當事人並非穎樂。然而，此事佔用了大量社會資源，我們衷心希望事件能儘快平息，針對此事球團不會再做任何回應，謝謝大家。」否認穎樂佔座。

▲球團否認穎樂佔座。（圖／翻攝自Instagram／ninalin1231）