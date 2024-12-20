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《【我推的孩子】電影版》台灣上映！他突驚爆：23歲是假的　全場驚呆

記者吳睿慈／綜合報導

轟動全球的現象級作品《【我推的孩子】》，在高度討論與萬眾期盼之下，終於真人化推出《【我推的孩子】電影版》，該片台灣上映日期定檔於2025年1月17日。現年23歲的男主角櫻井海音，卻突然在記者會上自爆「實際上已經29歲」，眼看現場氣氛貌似不太對勁，才讓他苦笑澄清：「我用奇怪的謊言讓現場氣氛變得很奇怪，真是抱歉。」

▲▼ 《【我推的孩子】電影版》台灣上映！櫻井海音突驚爆：23歲是假的　全場驚呆。（圖／采昌國際多媒體提供、電影日本官方網站）

▲《【我推的孩子】電影版》由齋藤飛鳥詮釋傳奇偶像巨星星野愛。（圖／采昌國際多媒體提供）

《【我推的孩子】電影版》由知名MV導演史密斯執導，他19日率領主要演員櫻井海音、齋藤飛鳥、齊藤渚、原菜乃華、茅島水樹、ano、金子統昭等人共同出席「前夜祭」舞台問候活動。演繹傳奇偶像「小愛」的齋藤飛鳥，本來就是偶像出身，據悉曾婉拒演出，最後仍以堅韌決心扮演這個角色；而早先的戲劇版獲得觀眾如潮好評，也讓她感謝：「這是一部非常受歡迎的作品，所以如果有任何回饋，無論是支持還是反對，我都會很高興。」更接著表示：「從拍攝開始就很緊張，這是我們全心全意創作的作品，向包括原著作者、粉絲與首度接觸到本作的人們致以最大的敬意。」

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▲▼ 《【我推的孩子】電影版》台灣上映！櫻井海音突驚爆：23歲是假的　全場驚呆。（圖／采昌國際多媒體提供、電影日本官方網站）

▲櫻井海音突驚爆年齡有假，全場驚呆。（圖／翻攝自電影日本官方網站）

值得一提的是，《【我推的孩子】電影版》劇情也將還原原作中所要拍攝的劇中劇《15年的謊言》。因此，演員們台上各自分享「最近說過的謊言」。現年23歲的櫻井海音突然震撼表示：「雖然我公開自己23歲，但實際上我已經29歲了。」一席話讓場內頓時鴉雀無聲，一旁的齊藤渚則驚訝：「真的嗎？你是今天要暴露真實年齡了嗎？這不是騙人的吧。」

全場反應過於驚訝，櫻井海音還鬆口承認「這其實是個謊言，我一生中還沒能說謊到這種程度。」面對場內一陣騷動，他自己也苦笑：「我用奇怪的謊言讓現場氣氛變得很奇怪，真是抱歉。」

▲▼ 《【我推的孩子】電影版》台灣上映！櫻井海音突驚爆：23歲是假的　全場驚呆。（圖／采昌國際多媒體提供、電影日本官方網站）

▲櫻井海音飾演阿葵亞。（圖／采昌國際多媒體提供）

《【我推的孩子】電影版》講述一個追查傳奇偶像「小愛」死亡真相的故事，而擁有前世記憶，轉生成小愛子女的雙胞胎兄妹「阿葵亞」與「露比」，則追循著小愛的身影，投身進演藝圈，並逐漸被其中的光與暗所吞噬。電影版將專注刻畫小愛遇害事件的真凶，以及阿葵亞跟露比的生父之謎，可說是系列作品的最終完結之作。

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