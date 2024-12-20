本土戲劇一姐「被騙未婚生女」！少東男友同時劈5女 她抖出身分線索

記者潘慧中／綜合報導

南韓影帝鄭雨盛11月被爆料辣模文佳菲（Moon Gabi）為他生下一子，但他沒有要與女方結婚的意願，同時又爆出3劈後，瞬間引發譁然。至於台灣演藝圈是否有類似事件，呂文婉最近上節目坦言其實不多，但仍不時聽聞女藝人未婚生娃。

▲呂文婉透露不時會聽聞女藝人未婚生娃。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



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呂文婉在《新聞挖挖哇》表示，台灣有位女星在演藝圈是敢愛敢恨的形象，而且在戲劇圈有到走紅的程度。感情方面，她透過朋友介紹下，認識了第一金控的公子，並進一步交往。

▲呂文婉鬆口男女當事人的身分線索。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



該女星不只在交往過程中都很開心，到後來懷孕8個月時，她都備受男方的悉心照顧，未料對方某天突然人間蒸發，她再也找不到男方，也不知道發生何事，直到進產房前，男方都沒有現身，自此成為單親媽媽。

▲男方在女星懷孕8個月後突然人間蒸發。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



最深受打擊的是，該女星事後透過週刊爆料才發現，男方當時同步劈腿5個女生，她可能是小三或小四，而對方早就有正宮女友。更讓她傷心的是，生小孩的舉動還被汙衊是為了求上位，氣得她就算懷孕期間沒有收入，仍決定花上百萬打官司。

▲▼女星產後才發現自己不是正宮。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇）



經過DNA鑑定後，該女星的女兒確定是金控公子的小孩，但她什麼都不要，只希望女兒身分證的欄位不要出現「父不詳」，而孩子如今也已經17歲了。