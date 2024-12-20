《膽大黨》第二季明年7月開播！　2025年超精彩4熱門作確定

記者張筱涵／綜合報導

從靈異冒險到英雄大戰，再到青春校園，明年的動漫陣容叫觀眾超級期待。近期最熱門的作品《膽大黨》確定製作第二季，並於2025年7月開播；青春校園故事的《躍動青春》也傳出製作第二季的消息，另外，明年也將迎來《我的英雄學院》的第八季《FINAL SEASON》。

《膽大黨》第二季於2025年7月開播

▲《膽大黨》。（圖／翻攝自FACEBOOK／木棉花）



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《膽大黨》是改編自龍幸伸人氣漫畫的動畫，第一季從2024年10月3日開播，並於2024年12月19日播出第12集，劇情發展叫人期待後續，好消息也隨即傳出。官方正式宣布製作第二季，預計於2025年7月播出，台灣也確定由木棉花代理。

《膽大黨》故事圍繞靈媒師家族出身的女高中生綾瀨桃，與靈異迷同學「厄卡倫」高倉健，共同面對各種怪異現象，展現靈異冒險與青春元素的奇幻劇情。不只劇情畫面受到好評，配樂也是眾人討論的焦點，片頭曲《Otonoke》由Creepy Nuts演唱，片尾曲《TAIDADA》由「永遠是深夜有多好。」演唱，第二季的音樂選擇令人期待。

《躍動青春》青春物語續寫第二季

▲《躍動青春》。（圖／翻攝自日網）

青春校園題材動畫《躍動青春》傳出製作第二季的消息，據悉，相關資訊將於下一期《月刊Afternoon》中公開。

該作以鄉村女孩岩倉美津未為主角，講述她為實現夢想前往東京讀高中，並在開學日與遲到的志摩聰介相遇後展開的青春故事。作品以細膩描寫青春生活與友情成長聞名，第二季的到來將為粉絲帶來更多感動與期待。

《我的英雄學院》第八季《FINAL SEASON》揭開最終章

▲《我的英雄學院》。（圖／翻攝自日網）

人氣動漫《我的英雄學院》第七季於2023年10月12日播畢，隨後宣布第八季《FINAL SEASON》將於2025年播出。

故事將從主角「笨久」綠谷出久與死柄木、歐爾麥特與ALL FOR ONE之間的最終對決，迎來高潮與結局。製作方BONES工作室已公開預告影像與角色設計師馬越嘉彥繪製的前導視覺圖，笨久的經典台詞「這是我們成為英雄的故事」引發無限期待。

《間諜家家酒》第三季

▲《SPY×FAMILY 間諜家家酒》。（圖／翻攝自X／spyfamily_anime）

改編自遠藤達哉創作的超人氣漫畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》，這部作品曾兩次改編為動畫並推出劇場版。官方於6月9日正式宣布動畫第三季的消息，並公開嶋田和晃繪製的超前導視覺圖，該視覺圖的設計由藝術總監吉田負責。

《SPY×FAMILY 間諜家家酒》的故事圍繞著一位名為「黃昏」的間諜，他接到任務需要組建一個家庭以潛入名校展開行動。然而，他選擇的女兒其實是一名能讀心的超能力者，妻子則是一名暗殺者！這個互相隱瞞真實身份的臨時家庭，既要面對校園考試的挑戰，也要應對世界危機，為觀眾帶來一場充滿驚喜與笑聲的家庭喜劇冒險。