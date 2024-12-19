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43歲「八點檔女神」王宇婕近況曝光！　親揭保養秘方…泡澡也有招

記者黃庠棻／台北報導

「台劇童顏女神」王宇婕19日亮麗現身保養品代言記者會，她同時發表新年新希望，期望2025保持健康心態與身體，挑戰更多新事物。王宇婕深獲劇迷與品牌喜愛，總是維持美麗動人的外表，開心接下全新代言。

▲王宇婕代言。（圖／OZIO歐姬兒提供）

▲王宇婕出席代言記者會。（圖／OZIO歐姬兒提供）

目前43歲的王宇婕即使長時間熬夜拍戲，在她臉上只看得到吹彈可破的好膚質，完全沒有任何歲月痕跡，她分享保養最重視保濕「肌膚的最好狀態都是從保濕開始做起，擁有水潤的肌膚能讓妝容更服貼，也能有效減少細紋和乾燥問題，尤其在季節轉換時更是關鍵。」

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▲王宇婕代言。（圖／OZIO歐姬兒提供）

▲王宇婕出席代言記者會。（圖／OZIO歐姬兒提供）

對於這次升級版的新品相當有感，王宇婕大讚「我很喜歡它的保濕力升級，用完之後肌膚瞬間水潤透亮，感覺彈性變好了。而且它吸收超快，完全不黏膩，使用感受很舒服！」

▲王宇婕代言。（圖／OZIO歐姬兒提供）

▲王宇婕出席代言記者會。（圖／OZIO歐姬兒提供）

王宇婕更不藏私，揭露自己泡澡時的秘密「除了平時當作All in One乳霜來保養，我甚至連泡澡時也不放過，會敷一層凝露，利用蒸氣幫助吸收，泡完澡再一起沖洗掉，彷彿像做完SPA般肌膚感覺特別水嫩有彈性！」邁向2025年新的一年，王宇婕期望繼續保持健康的心態與身體，挑戰更多新事物，同時「也在工作與生活中找到更多美好平衡」。

▲王宇婕代言。（圖／OZIO歐姬兒提供）

▲王宇婕出席代言記者會。（圖／OZIO歐姬兒提供）

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