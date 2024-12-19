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剛爆已離婚！　吳奇隆爸爸「用劉詩詩座車」被直擊…媳婦助理陪同

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳奇隆與妻子劉詩詩遭網紅直播爆料「已經離婚了」，再度引發外界議論，緊接著又被查出雙方合作公司已經註銷。大陸狗仔也加入爆料，吳奇隆爸爸在大陸搭乘劉詩詩的座車。

▲吳奇隆、劉詩詩婚紗照。（圖／資料照／稻草熊提供）

▲吳奇隆、劉詩詩遭爆料網紅聲稱「已經離婚」。（圖／資料照／稻草熊提供）

爆料網紅「王大發」在直播聲稱吳奇隆、劉詩詩「已經離婚」，狗仔「劉大錘」昨日（18）曝光直擊畫面，影片沒有拍到當事人，但是拍到吳奇隆的爸爸和劉詩詩助理現身停車場，且吳奇隆爸爸乘坐的車輛，正是前兩天劉詩詩參加活動時所使用的座駕。

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▲▼吳奇隆爸爸被狗仔直擊。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆爸爸被狗仔直擊，身邊是媳婦劉詩詩助理。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳奇隆爸爸被狗仔直擊。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳奇隆爸爸被狗仔直擊。（圖／翻攝自微博）

▲吳奇隆爸爸搭乘的車輛，是劉詩詩出席活動的座車。（圖／翻攝自微博）

有關吳奇隆、劉詩詩合作公司已經註銷，也格外受到關注。據陸媒《東方財經》報導，根據企查查APP數據顯示，劉詩詩（本名劉詩施）名下相關的13家公司，其中7家處於「存續」狀態，包括江蘇稻草熊影業有限公司、上海劉詩詩影視文化工作室等，她大多以股東或投資人身份參與企業運營。而吳奇隆名下則關聯3家公司，其中九江隆之心影視文化工作室（有限合夥）、江蘇稻草熊文化傳媒有限公司均已註銷。且後者是吳奇隆與劉詩詩共同關聯的公司，吳奇隆在該公司擔任董事長，劉詩詩則間接持有股份，這引發外界推測兩人關係。

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