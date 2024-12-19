不再是林襄師妹了！「樂天女孩」雅涵離開3年經紀公司…親揭原因

▲今年11月底，雅涵離開待了近3年的經紀公司。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

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啦啦隊女神雅涵現為樂天桃猿所屬啦啦隊「Rakuten Girls」副隊長，身上還有林襄師妹的標籤。近日她接受時報周刊CTWANT專訪，透露11月底已提前和經紀公司「莉奈文創」結束合約，她透露在做出這個決定前，曾向林襄尋求意見，沒想到才剛單打獨鬥半個月，就讓她十分不習慣，大呼：「很捨不得她們！」

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▲除了和芷霖（左起）、林襄是好同事，雅涵遇到煩惱也會和2位好友討論。（圖／翻攝自雅涵IG／CTWANT提供）

雅涵和攝影師出身的莉奈是合作外拍認識，3年前雅涵聽從莉奈建議，從台語劇跨足啦啦隊，之後莉奈向她提出全經紀約合作，雅涵思考幾天後便點頭答應，「我們是從朋友關係到工作夥伴，信任度會比較高，當然對彼此有一定的了解，才會決定要合作」。

▲雅涵（左）想出來單打獨鬥，前經紀人莉奈也很支持她的決定。（圖／翻攝自雅涵IG）

過去雅涵出席活動，總是和同門藝人林襄、芷霖一起露面，但她表示自己並不排斥「綑綁銷售」，「因為我慢熟，如果跟只碰面1、2次的夥伴工作，壓力會大一點 跟熟人很放鬆」。而3人私下也是好友，雅涵萌生自立門戶念頭時，也有第一時間和林襄、芷霖討論，「我們私下很好，所以還是有問過她們該怎麼說比較好，因為大家都是好朋友，我也很害怕開這樣的口會傷害到我們之間的友誼。而且我私下有煩惱也是會問林襄的意見，她解決我滿多困擾的」。

起初她與莉奈簽約時，雙方說好合作時間是「3+2」，滿3年可以無條件解約，「我簽給她才25歲，現在覺得該出來闖闖看，莉奈也很支持旗下藝人想做的事情」，雖然雙方合約於明年2月才滿3年，不過礙於雅涵的啦啦隊合約將於本月到期，需要提前規劃後續工作，「我提早跟她提出這想法，她也贊同」。

▲明年將邁入29歲的雅涵，希望可以從自己的經紀開始接觸更多演藝工作細節。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

雅涵坦言選擇離開最大主因是「年紀」，「女生30歲是個坎，我快30了，我想自己摸索To B、報價單的事情，以前這些都是經紀人幫我做，我一無所知，我也想嘗試新的事物，了解我工作範圍更多的事情，早點摸索、晚點摸索都是會碰到的，目前先從自己的經紀人當起，未來的事情不好說」。

▲喜愛唱歌演戲的雅涵，自認個性不適合上一些通告主題。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

她不諱言雙方合作下來難免有小摩擦，像是她個性較不適合上通告，經紀人會有宣傳上的考量，雙方立場偶有不同，但這些都是無傷大雅的小問題，她也給莉奈、自己各評80分，「大家都跟我說經紀合約要和平結束很困難，我們相處以來雖然有摩擦，但都會能體諒對方的立場、替對方著想，沒有吵到彼此都不爽，都有溝通空間」。雅涵也把莉奈視為貴人，即便結束合約，莉奈仍會介紹工作機會給她，「3年合約她讓我成長不少，我抱持很感激的心情」。

▲從台語劇出身的雅涵，不排斥再接觸相關類型的作品。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

除了掌控個人經紀合約，雅涵也不排斥多方發展，喜愛唱歌的她，現在每個月固定安排一堂唱歌課；演過台語劇《戲說台灣》的她，也會趁空閒時進修表演課程，雅涵透露：「之前台八有找我去演戲，因為啦啦隊沒辦法給出檔期，後來就沒去演，但我不在意被定型，我比較看長久性。」

▲雅涵十分感謝前經紀公司3年來對她的照顧，讓她成長不少。（圖／林士傑攝／CTWANT提供）

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