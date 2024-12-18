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黃小柔終於點名林襄、林穎樂！　陳沂點關鍵「老藝人被詬病的地方」

記者劉宛欣／綜合報導

藝人黃小柔、Vicky日前爆料某知名女星私下無禮、佔高鐵位，遭外界懷疑是在影射啦啦隊女神林襄、林穎樂，兩人接連否認，而爆料方式也讓網友提出不滿，認為應該指出實名，不讓輿論傷到無辜之人，隨著事件延燒，黃小柔18日終於直接證實「佔位的人是林襄與穎樂」，再度掀起一波聲浪，網紅陳沂對此也提出看法，直言「每個人的禮貌標準本來就不同」。

▲黃小柔出面證實是林襄與林穎樂。（圖／翻攝自黃小柔、林襄IG）

▲黃小柔出面證實是林襄與林穎樂。（圖／翻攝自黃小柔、林襄IG）

陳沂18日透過臉書寫下看法，直言認為黃小柔、Vicky一開始「只是想賺個通告費、順便抱怨，畢竟以前上通告都可以隨便講，也不會有人去較（認）真找線索」，還為了怕被鍵盤柯南找出當事人，特別把火車講成高鐵，怎料「黃小柔」、「Vicky」、「高流量女星」、「綜藝外景」幾個關鍵字，馬上就被網友神出來。

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▲陳沂認為每個人對禮貌定義不同。（圖／翻攝自陳沂臉書）

▲陳沂認為每個人對禮貌定義不同。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂指出黃小柔、Vicky看事情鬧大的第一時間，之所以不敢承認，就是怕被林襄粉絲大舉進攻，才會一直不願正面回應，最後應該是眼看講不講都會被攻擊，不如就說出來。這次事件癥結點在於「禮貌」，而陳沂則認為每個人對禮貌的標準本就不同，「黃小柔和Vicky當然可以覺得後輩行為沒禮貌，但也有些人不認為，就只是世代差異而已，鬧大後第一時間出來說是誰直接結案。」

陳沂認為黃小柔、Vicky之所以被批評，問題在於「要說不說，還扯被網路霸凌，才是老藝人讓人詬病的地方」，最後不忘諷刺黃小柔出面證實，也只說是林襄、林穎樂其中一人，不直指林襄，她笑道「畢竟林穎樂只是林襄的快樂小夥伴吧，沒有高流量啊！」

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黃小柔, Vicky, 林襄, 林穎樂

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