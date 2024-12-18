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YTR福爾思庭驚罹「乳房癌前病變」！長＜1cm腫瘤2年　一切片結果傻眼了

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber福爾思庭先前揭密分享上心靈課程的內幕引發熱議，近日透露乳房長了腫瘤，檢查出來是癌前病變的乳管腺瘤，所幸及時切除，醫生表示，這顆腫瘤如果不及時切除，未來可能會有癌變的風險。

福爾思庭在IG限動提到，過去做乳房超音波時，就有發現長了腫瘤，時間超過2年，大小也沒有超過1公分，所以一直都是固定追蹤，醫生表示：「要化驗才知道沒錯，而且很多得乳癌的大部分都是不會痛的…反而會痛的切完化驗可能是正常良性的腫塊。」她因此建議大家每年定期做超音波檢查。

▲▼福爾思庭。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

▲福爾思庭。（圖／翻攝自Instagram／robertzona）

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由於這顆腫瘤一直都沒有太大變化，醫生也覺得沒有大問題，沒想到化驗結果竟如此驚人。福爾斯庭感嘆，如果不是因為確定要進行隆乳手術，她可能不會去切除這個腫塊，認為自己非常幸運逃過一劫，由於家族並沒有癌症病史，塌猜測因為這一年來心情低落，情緒的波動反映在身體上，才會導致健康出問題。

福爾思庭發文：

今天去聽乳房報告跟拆線，結果醫生說竟然是癌前病變的乳管腺瘤 

他說還好拿掉了~他說也有可能一直放下去就會有癌症的風險

我有問如果不會痛的話，也要等切片化驗才會知道？醫生說：「要化驗才知道沒錯，而且很多得乳癌的大部分都是不會痛的…反而會痛的切完化驗可能是正常良性的腫塊。」

總之建議各位每年固定要做超音波，然後聽醫生後續建議，不然我原本那個腫塊也超過兩年了，但才一公分左右，過去也只是固定追蹤而已，因為醫生也說看上去沒啥問題，

結果哪知道化驗完的結果是這樣！！只能說逃過一劫！！因為如果我沒確定要隆乳，我肯定不會開這個刀拿掉…畢竟過去都說追蹤就好，那個腫塊也不是說很大一定要取出什麼的，真的覺得很幸運。

btw其實會有這個結果我也不意外，去年是我心裡最不舒服的一年，我真的覺得情緒會反應在身體上，當然不只這個關係，我覺得壓力的調節也很重要，更何況我家族基因也沒有癌症史…（而且我是還有針對這個做過檢測的）

總之如果姐妹們你們有不舒服還什麼，請儘早就醫檢查啊！

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