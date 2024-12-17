記者劉宛欣／綜合報導

美國女星布蘭迪格蘭維爾（Brandi Glanville）身材姣好，因為曾經參加真人秀節目為人所知。近日她分享健康狀況，坦言自己將所有臉部填充物溶解，原因是健康出現嚴重問題，她先前曾公開一張照片，讓許多粉絲震驚到認不出她，她將這個狀況歸咎於臉部「有寄生蟲在活動」。

▲布蘭迪格蘭維爾臉被寄生蟲咬到異常腫脹。（圖／翻攝自Brandi Glanville Instagram）

近日，布蘭迪格蘭維爾在X上發文，感謝某整形外科名醫的協助，她表示：「我很感謝所有能幫助我的人。我們已經聯繫上，並計劃進一步討論。感謝大家的關心。目前我臉上的所有填充物都已經溶解。」透露自己在介紹下拜訪了許多專家，每個人都很熱心幫忙解決她的問題。

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布蘭迪格蘭維爾將自己的臉部問題歸咎於曾經合作的電視台，認為自己是因壓力過大導致外貌受損，並附上了一張臉部腫脹、瘀青明顯的自拍照。她直言「我甚至不想分享當臉部情況變得更嚴重的照片。壓力真的會摧毀你。大家要好好照顧自己，我現在甚至想工作都無法」。根據外媒報導，自2023年起，她已經花費超過7萬美元（約227萬台幣）試圖解決問題，但至今仍未完全康復。

▲布蘭迪格蘭維爾臉部病況照。（圖／翻攝自Brandi Glanville Instagram）

布蘭迪格蘭維爾求助的醫師接受《TMZ》訪問時，對她的病情進行了分析，認為她臉部異常的皮膚狀況和凹陷的臉頰，可能是感染所致，甚至有可能是皮膚下的「寄生蟲」，且非常擔憂布蘭迪可能罹患「感染性病變」等病況，強調必須及時處理，避免更嚴重的後果。