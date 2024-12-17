有片／河北彩伽唱〈FIRST LOVE〉現驚人唱功！粉絲讚翻：好好聽

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣AV女優河北彩花擁有甜美外貌、白皙皮膚以及火辣身材，深受廣大老司機喜愛，近來她改名後重新出發，她以新的藝名「河北彩伽」繼續活動，9月還曾在台舉辦見面會，後續也馬不停蹄地跑遍各大活動。近日即將迎來聖誕節，她日前在Instagram曬出一段她上台演唱宇多田光〈FIRST LOVE〉的影片，出乎意料的好歌喉瞬間引起粉絲熱烈討論。

▲河北彩伽近來積極進軍各領域。（圖／翻攝自河北彩伽Instagram）

河北彩伽16日在Instagram曬出一段上台演唱的影片，她所演唱的正是宇多田光名曲〈FIRST LOVE〉，影片中可以看到她身穿紅色上衣以及白色長裙，歌喉與平時給人的甜美形象截然不同，厚實的嗓音以及唱功讓粉絲相當驚喜，她在內文寫下「練習到快要累死的歌曲…為了這一天，我太過用力練，結果喉嚨受傷，真的是個大失誤……」。

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▲河北彩伽的唱歌影片掀起熱烈討論。（圖／翻攝自河北彩伽Instagram）

河北彩伽謙虛地說「雖然當天勉強把歌唱完了，但這次真的學到很多，過度努力也並不是好事，我會更加努力成長的！」雖透露練過頭而導致喉嚨狀態不如平常，但其實幾乎聽不出來喉嚨有傷。網友紛紛讚嘆留言「好好聽」、「期待聽到更多彩伽的歌聲」。