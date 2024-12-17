台AV女優「罕曝走紅困擾」！　吳夢夢吐無奈：最大的壞處

記者王靖淳／綜合報導

「台灣第一女優」吳夢夢入行至今已有7年資歷，平時除了會分享拍AV的經歷，同時也不忘會在社群與粉絲互動。最近他就透過Threads分享分享成名後的心情，她坦言成名後帶來的「最大壞處」，便是無法再進行野外拍攝。貼文曝光後，引發網友討論。

▲吳夢夢。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu2.0）

吳夢夢幽默地表示：「以前在哪裡都能拍」，如今受限於知名度，只能放棄過去這種自由的拍攝風格。貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也有人建議她可以「出國拍攝」，認為這樣或許能避開台灣的法規限制。然而，吳夢夢隨即回應該網友，指出大部分國家也有類似的法律限制，「如大部分國家也都不能，如果上新聞社會觀感會更差，會被說丟台灣人的臉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳夢夢分享成名後的壞處。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）



不少網友向吳夢夢留言分享心得和建議，有人直言「只要沒人經過，想拍就拍下去」，還有人開玩笑提議「墓園說不定可以試試看」。然而，有網友提醒野外拍攝的風險，強調「怕被側拍、被檢舉，鬧上新聞。」並認為棚內拍攝相對安全。此外，有好心的網友特別提醒吳夢夢，既然她已擁有一定的知名度，凡事務必謹慎，「一切都要小心翼翼。」

▲吳夢夢回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）