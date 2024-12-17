余祥銓「聽演唱會台下喝酒」道歉了！　柔柔站椅子狂拍也被罵

記者王靖淳／綜合報導

藝人余祥銓與老婆柔柔今（17）日遭周刊爆出日前在朝聖天王周杰倫演唱會時，在台下偷喝酒，甚至還站在椅子上狂拍照錄影，進而遮擋後排歌迷的視線。為此，夫妻倆稍早在社群發文道歉了。

▲余祥銓、柔柔。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓）

余祥銓坦言「前面女觀眾熱情地給我酒喝，當下沒想那麼多」，對於自身行為造成他人困擾，他鄭重道歉，並表示身為公眾人物，更應該謹言慎行，「一言一行，都應該要更加注意。」余祥銓進一步解釋，當時在點歌環節時，老婆因太過興奮，一度站在椅子上，為了能吸引周杰倫注意、被點到歌。雖然後來有馬上坐下，不過他坦言此舉仍忽略後排歌迷的觀賞權益，兩人深感抱歉。

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▲余祥銓發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／kob_kenyu）

此外，過程中余祥銓和柔柔持續拿起手機拍攝，導致後方粉絲的視線受阻，為此他也直言：「我們應該好好享受當下，不該一直拿起手機紀錄，影響到後排觀眾權益。」最後，余祥銓再次向觀眾誠摯道歉，強調未來會更加注意自身的行為與影響，避免類似情況再度發生，「關於今天民眾反應演唱會行為，我和柔柔在這鄭重跟大家道歉，真的非常抱歉。」