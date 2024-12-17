Popu Lady 12週年！　「5人全員到齊」合照掀回憶殺

記者王靖淳／綜合報導

前女團Popu Lady由洪詩、大元、宇珊、寶兒、庭瑄於2012年組成，儘管成員從2019年起就陸續結束合約，但5人感情依舊如同姊妹般緊密。昨（16）日大元更在社群驚喜PO出5位成員難得合體聚餐的合照，開心慶祝成團12週年，掀起粉絲們滿滿回憶殺。

▲Popu Lady難得5人合體。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元在文中分享慶祝聚會的心情，並感性感謝一路陪伴的舊同事，直呼這次見面讓她回憶滿滿，場面充滿歡樂和感動。她表示：「謝謝你們突然的到來，給了我們好大一個驚喜！」更特別點名成員庭瑄，感謝她貼心地策劃這場溫馨的聚會。大元提到，大家上次見面似乎已是6、7年前的事，笑著說見到昔日一起打拼的夥伴們，所有回憶瞬間湧上心頭。

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▲Popu Lady合體慶祝12週年。（圖／翻攝自Instagram／dayuanlin）

大元回想起當年團隊工作的點滴，感慨表示：「能帶著我們五個一起工作的你們實在太辛苦了，除了要忍受我們的吵雜聲，還有隨時會被惡整的風險。」如今舊同事們再次聚首，讓她充滿感謝之情，直呼大家真偉大。最後，大元也不忘對Popu Lady 12週年獻上祝福，感性寫下：「#PopuLady12週年生日快樂 #我愛你們。」期待未來還能相聚，再次聊起屬於彼此的珍貴回憶。