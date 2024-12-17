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籃籃揭林襄私下為人！　徐乃麟看「搶Vicky位風波」說話了：講一講就好

記者孟育民／台北報導

女星黃小柔、Vicky因為爆料錄影時遇到某流量女星沒禮貌佔位，引發網友瘋猜是一同錄製《綜藝玩很大》的林襄、林穎樂，不過目前兩人都已發聲闢謠，但風波仍持續延燒。徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、巫苡萱、籃籃今（17日）出席《天才衝衝衝》記者會，談到此事，徐乃麟表示自己也不是當事人，不清楚事情的原貌，不過認為真有誤會說開就好。

▲▼《天才衝衝衝》錄製初一過年特別節目。（圖／華視提供）

▲《天才衝衝衝》錄製初一過年特別節目。（圖／華視提供）

被問到是否也曾遇過不禮貌的後輩？徐乃麟笑說：「我都是敬老尊賢的，遇到不禮貌的我也不會講，我們就默默吞下去，我覺得是不會啦，是真的不熟，不管是唱歌、演戲、主持、網紅、啦啦隊真的太多了，有時候真的不知道誰是誰，不同圈子打招呼會覺得太諂媚，我覺得不至於啦，反而我們看到熟人都會躲，不想尬聊！。」曾國城則說：「現在相處起來，年輕人不太一樣，覺得自在就好。」

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好友籃籃也幫忙緩頰，認為林襄私下很有禮貌，林穎樂也是非常好的女孩，「她對我們都很好，很有禮貌都笑笑的，大家錄影都一片和樂、都很開心。」

▲▼《天才衝衝衝》錄製初一過年特別節目。（圖／華視提供）

▲籃籃幫林襄說話。（圖／華視提供）

如今事件越吵越烈，黃小柔、Vicky也並未出面替林襄和林穎樂說話，雙方關係略顯尷尬，徐乃麟表示：「演藝圈就是這樣，我跟楊繡惠也沒怎樣，那個風雨更大，講一講就好了，就算是真的沒看到也沒怎樣。」

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