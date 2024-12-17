陳喬恩老公一幅畫「要價20萬台幣」　首度參加拍賣會就傳喜訊！

記者黃庠棻／台北報導

陳喬恩老公曾偉昌藝術家水墨畫作《粉紅獅》首度於昨日「衛山2024秋季拍賣會」上拍賣，立即成功拍出。作品《粉紅獅》以「Best of Both Worlds」中西合併理念，將水墨韻味結合抽象色彩，筆觸神遊於現實與夢幻之間，運用繽紛視覺元素，詮釋出獅子作為百獸之尊所具備的祥瑞與開運意涵。

▲曾偉昌日前跟陳喬恩在蘭卡威舉辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

曾在新加坡讀書，並前往澳洲深造的馬來西亞華裔新銳藝術家曾偉昌，創作靈感取材自從小接觸中西文化的生活經驗，並且他小時候就對中華文化抱有濃厚情感，舞獅文化在馬來西亞的華人世界廣為流傳，由於獅子乃百獸之尊，在星馬盛行醒獅為祥瑞之意，故創作選定馬來西亞華人世界流傳的「舞獅文化」為主題。以「Best of Both Worlds」中西合併理念，透過作品詮釋歡慶粉獅意涵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾偉昌日前跟陳喬恩在蘭卡威舉辦婚禮。（圖／翻攝自微博）

此次拍出曾偉昌作品的衛山拍賣總裁林伯駿表示「衛山拍賣一直支持風格多元的當代藝術家，此次作品首度上拍的馬來西亞華裔新銳藝術家曾偉昌，以及日本藝術家山本麻友香、上野陽介，作品橫跨不同流派，皆展現出蘊含時代語彙的多重美學。期待未來看見他們在藝術市場綻放更輝煌的光芒。」

▲曾偉昌作品水墨畫《粉紅獅》成功拍出。（圖／衛山拍賣提供）

曾偉昌談及此次首度作品上拍的經驗，坦言「很榮幸此次能與衛山秋季拍賣會配合，讓更多人欣賞與收藏我的創作。將中西元素結合是我創作的動力，接下來也會有新系列創作，期待能賦予作品更多文化底蘊，日後藉由畫展與藝術活動與大家建立更多交流互動。」

▲曾偉昌作品水墨畫《粉紅獅》成功拍出。（圖／衛山拍賣提供）