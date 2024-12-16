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慶生餐會變全武行　傑米福克斯認「很幸福沒有壓力」

傑米福克斯（左）與《小美人魚》女主角海莉貝利（右）在慶生派對上合影，不過後來這場派對就發生全武行了。（Netflix提供）

▲傑米福克斯（左）與《小美人魚》女主角海莉貝利（右）在慶生派對上合影，不過後來這場派對就發生全武行了。（圖／Netflix提供）

圖文／鏡週刊

影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）的57歲生日派對真的相當戲劇化，因為本來是在比佛利山的餐廳舉行生日餐會，結果變成爭吵、然後全武行，還有人丟杯子…最後他被送醫去縫了幾針，他感謝粉絲的祝福，「我太幸福了，沒有壓力。」

據悉用餐引發的糾紛是發生在比佛利山的高檔中餐廳「周先生」（Mr. Chow），當時傑米福克斯與親友在這邊幫他慶生，也在這裡舉辦慶功派對，慶祝他的喜劇特輯《傑米福克斯：話當時》（Jamie Foxx: What Had Happened Was….）在Netflix上架。可能玩到太開心了，然後另外一桌的客人拿杯子丟他，於是雙方當然就吵了起來。根據當地警察表示，晚間10點左右有人報警，表示餐廳發生了打架事件。深入調查後，衝突發生時，並沒有人使用致命武器，但確定雙方都有人動手，也沒有逮捕任何人。

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傑米福克斯事後在Instagram上表示「魔鬼善於說謊，但在這裡沒有任何餘地。感謝所有替我祈禱與檢查的人，當你自帶光芒時，總會有人想要帶給你黑暗，但他們並不知道，光芒是為了他們而生的，一直閃耀下去。」

此外他上週末推出的Netflix喜劇特輯《傑米福克斯：話當時》，已經在北美衝上節目榜第一名，在節目中他回顧了2022年4月11日當天，為什麼會被緊急送醫，但過程自己完全不記得，再次恢復神智已經是20天後、坐在輪椅上，原來自己是腦出血導致中風。所以不得不說，這真的是相當戲劇化的生日，也許傑米可以把這次慶生出包的風波，寫到下一次表演的地獄哏。


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