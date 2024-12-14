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NanaQ恢單2月被問「看上前任哪點」　親列5原因嘆：我的愛很簡單

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，她在10月中認愛刺青男友，不料4天後卻宣布被斷崖式分手，感情動向受到外界關注及討論的她，今（14）日在社群發文分享，分手後的心情轉折及對愛情的看法，同時也透露親哥哥好奇問她到底看上前任哪點。為此，她列出5點感性表示：「我的愛很簡單。」

▲▼NanaQ（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

▲NanaQ。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

NanaQ坦言，她認為前任能直接表達對她的愛意，這讓她深受感動，「他會說他喜歡我，他會說他很想我，他會說我好漂亮，他會說他很愛我，他會說我很重要不要離開他。不論真還是假，他確實做到了多數人做不到的，愛就愛，喜歡就說喜歡。」她進一步分享，自己並非細心的女孩，常因無法理解對方心意而感到自責與無奈，但正因如此，她格外珍惜每次與愛人相處的機會，「所以當我遇上和我一樣直接表達心意的人，我就深深愛了。」

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▲▼NanaQ（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

▲NanaQ日前宣布被分手。（圖／翻攝自Facebook／NanaQ）

NanaQ在文中回憶起三年前失去家人帶來的痛苦，表示失去這件事無法練習，也無法避免，因此她決定要好好把握每次愛人的機會，無論是對家人、朋友還是愛人，都選擇直接表達心中的感謝與幸福的感受。面對外界批評她的愛情觀過於單純，NanaQ直言：「很多人都酸我『愛沒有妳想的那麼簡單』，但那是你們，我是我。」表示自己的愛情觀與生活態度相同，簡單而純粹，並以此激勵更多人勇敢愛、勇敢表達。

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NanaQ, 交往, 分手, 網紅, YouTuber

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