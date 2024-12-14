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唯一衝上2樓韓星！黃寅燁寵粉「一對一比愛心」霸氣命令：妳要跟我對視　

記者吳睿慈／新北報導

人氣韓星黃寅燁14日在台首度舉辦粉絲見面會，他出道6年來，首次來到台灣與粉絲見面，唱著歌曲〈My Heart is Beating〉現身，穿著一身淡藍色針織外套，深情的模樣融化千名粉絲。他剛結束戲劇《偶然成為家人》拍攝，場上與觀眾分享拍攝秘辛，互動環節時加碼抽粉絲上台，其中一位是男生，但其實男生是陪女友到場，他不忘虧對方：「怎麼沒讓女友上台。」幽默對話逗笑所有人。

▲▼韓劇男神黃寅燁粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃寅燁帶來多首歌曲獻唱。（圖／記者李毓康攝）

黃寅燁與粉絲互動頻繁，台上滿足觀眾所有願望，抽出互動福利時，粉絲大喊「加碼」，他大方點頭表示「好喔，那就再抽一個！」與劇迷上演浪漫戲劇片段重現，捧臉對望、外套遮雨、臉貼臉合照、披外套等，他甚至當起遊戲發想人，還主動加碼跟粉絲上演深情告白戲份「我喜歡妳，不要走」，超近距離接觸，所有人尖叫聲掀頂。

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▲▼韓劇男神黃寅燁粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼黃寅燁跟粉絲互動連連，不斷在台上跟觀眾閒聊。（圖／記者李毓康攝）

▲▼黃寅燁跟粉絲互動連連，不斷在台上跟觀眾閒聊。（圖／記者李毓康攝）

見面會宛如與朋友談心，黃寅燁與台下互動零距離，只要有人喊話，他必會回答，趁著唱歌環節，更衝上2樓座位區，成為2024年訪台唯一衝上2樓的韓星，秀出滿滿誠意，一個個比著愛心、打招呼、聊天。待他從2樓下來後，1樓哀嚎「我們也要」，他則溫暖回答：「我有在看你們啊，我等下會下去。」

▲▼韓劇男神黃寅燁粉絲見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲黃寅燁2度衝下台，一一比愛心還打招呼，他下台前叮嚀「要跟我對視喔」。（圖／記者李毓康攝）

直到活動接近尾聲時，黃寅燁真的走到1樓觀眾區福利撒好撒滿，下台前他霸氣叮嚀：「妳們可以拍我，但也要記得跟我眼神對視喔！」全場千名粉絲，幾乎所有人都獲得與他比愛心、擊掌的機會。他加馬無極限，最後在遊戲環節贏了比賽，承諾要跟全場粉絲擊掌，並表示：「如果我是你們，我就會在擊掌的時候慢慢走！」又是一陣熱情尖叫聲，他感性告白：「台灣很美是因為大家。」

粉絲為他準備應援影片，他幽默問觀眾：「大家是不是希望我哭，但是我不會哭，因為我們下一次還會見面！」活動在溫馨的氣氛下，他唱著歌曲〈Starlight〉完美落幕。

▲黃寅燁告訴粉絲「擊掌時要慢慢走」。（圖／記者李毓康攝）

▲黃寅燁告訴粉絲「擊掌時要慢慢走」。（圖／記者李毓康攝）

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