中山美穗驗屍爆爭議！　「遺體24小時放警署」學者質疑警方2舉動

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗6日驟逝家中浴室被發現，警方為調查死因依法進行解剖驗屍，直到8日遺體回家，經紀公司聲明提及死因是「入浴中意外」。不過有學者提出看法，警方被質疑為了自身利益把遺體留置警署太平間24小時才進行解剖。

▲中山美穗驗屍解剖流程遭學者質疑。（圖／翻攝自中山美穗Instagram）

據日媒《FLASH》報導，中山美穗官方發表的死因，更具體的細節其實仍不清楚，有社會線記者透露，相關人員發現中山美穗以前屈姿勢身亡，而排除了他殺事件性，為了確認是否因「急劇溫差引發的熱休克」或「體內殘存酒精導致溺水」，於8日進行解剖，且並非是為了調查犯罪事件的「司法解剖」，而是「調查法解剖」，後者是根據2013年制定的《死因・身份調查法》執行，通常需要家屬的同意，被稱為「同意解剖」。

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而中國長沙民政學院的遺體管理學權威─伊藤茂教授分析，中山美穗這次的情況從法律角度來看，不應該在東京都進行解剖。日本解剖分成「司法解剖」、「行政解剖」、「調查法解剖」。教授解釋，「行政解剖」由監察醫務院負責，作為專業機構能迅速應對，但是「調查法解剖」需委託大學法醫學研究室，受制於大學的安排。而中山美穗6日被送往澀谷警察署，實際上8日才進行解剖，之後才歸還家屬，「也就是說，遺體在12月7日整整24小時內，都存放於澀谷署的太平間」，教授認為如果採用「行政解剖」，7日當天便可讓遺體送回家屬身邊。

▲伊藤茂教授質疑中山美穗遺體放在警署太平間24小時，8日才送解剖。（圖／翻攝自中山美穗Instagram）

伊藤茂教授進一步指出，「調查法解剖」需要警察署長決定並委託大學，主導權由警察掌控，「或許警察希望自行掌控中山美穗這樣的『重大事件』」，另外「調查法解剖」屬於新制度，推測此舉是想要推廣新制度，「但對家屬來說，他們只希望解剖能儘快完成，讓遺體早日回到身邊。如果警察因自身利益選擇了這種方式，那無疑是有問題的。」

面對學者質疑，警視廳回應媒體：「關於個別案件，我們無法回答。」另外，未參與此次解剖的東京都監察醫務院回應：「我們無權決定是行政解剖還是調查法解剖，這是由警視廳決定的，因此無可奉告。」

另外，一年處理150例解剖的鳥取大學法醫學教授飯野守男也表達看法。他接受《BEST T!MES》採訪時也提到對「調查法解剖」的看法，他表示中山美穗在東京澀谷區逝世，通常東京23區內需要對非犯罪性死亡進行解剖時，會依照監察醫制度，由監察醫執行「行政解剖」，「行政解剖」與「調查法解剖」的不同，在於「行政解剖」的解剖決定權掌握在醫師手中，而「調查法解剖」則由警方擁有解剖決定權。「此次未採用行政解剖，而是選擇調查法解剖，或許是出於警方的意向」。