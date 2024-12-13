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安芝儇氣被無視當場說謊　沈玉琳答應匯兩百萬給她有人見證

記者葉文正／新北報導

東森超視原創實境節目《女孩好野2》今舉辦錄前記者會，主持人沈玉琳在記者會上介紹台鋼「最強外掛勝利女神」安芝儇出場時，遭到安芝儇嫌棄，頻頻對他擺臭臉，最後在沈玉琳答應匯兩百萬的「金錢攻勢」安撫安芝儇才讓她轉怒為喜。

▲安芝儇出席《女孩好野》第二季人選發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲安芝儇出席《女孩好野》第二季人選發布會。（圖／記者林敬旻攝）

今日在記者會前主持群先跟全新的主持陣容做排練時，沈玉琳先是忘記讓安芝儇自我介紹，隨後在才藝表演環節時再度忘記安芝儇的演出，讓她氣得在記者會上怒瞪沈玉琳。沈玉琳見狀也連忙叫著賠罪，表示：「這幾位韓國人我真的跟小安最早合作，真的不是故意忘記她。」但安芝儇仍然怒氣不遏。

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▲安芝儇出席《女孩好野》第二季人選發布會，與沈玉琳互動。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈玉琳答應匯款兩百萬給安芝儇。（圖／記者林敬旻攝）

不過安芝儇對於沈玉琳的說辭似乎仍舊不買單，張立東問安芝儇最喜歡哪位台灣男藝人時，安芝儇表示：「是玉琳哥！」隨即用手擋住自己的臉表示：「假的！我在騙人！」讓一旁的沈玉琳哭笑不得，最後沈玉琳只好祭出匯款兩百萬的條件，才讓安芝儇開心一點。

▲趙娟週出席《女孩好野》第二季人選發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲趙娟週出席《女孩好野》第二季人選發布會。（圖／記者林敬旻攝）

今日另一個亮點則是沈玉琳瘦身成功，在2個月內甩掉12公斤的他被問減重祕訣，他透露是靠「168斷食法」和超慢跑，從80公斤瘦到68公斤，還透露尾牙接了25場，搶錢功力難有人匹敵。

▲《女孩好野》第二季人選發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《女孩好野》韓國啦啦隊女孩大舉入侵。（圖／記者林敬旻攝）

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