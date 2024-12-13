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潘傑楷原本是《KANO》男主角？　導演馬志翔還原真相：對曹佑寧不公平

記者蕭采薇／台北報導

「世界十二強棒球錦標賽」讓全台再次刮起棒球熱，由曹佑寧主演、馬志翔指導的電影《KANO》近期將迎來十周年特別放映。由於先前曾傳出，以一句「我是來自台灣的潘選手」成為焦點的潘傑楷，一度是《KANO》的男主角。對此導演馬志翔特別解釋：「曹佑寧從頭到尾，一直都是Akira的唯一人選。」

▲▼ 《KANO》十周年特別放映採訪-曹佑寧,馬志翔,魏德聖。（圖／記者黃克翔攝）

▲《KANO》上映十周年，（左起）曹佑寧、馬志翔、魏德聖出席特別放映記者會。（圖／記者黃克翔攝）

潘傑楷不但是此次十二強奪冠的英雄之一，他也早在學生時期就演出棒球電影《KANO》。馬志翔稱讚：「當年我很喜歡潘杰楷，但他有表明不希望中斷學業和練球，所以當時我有跟選角說，無論什麼角色，請一定要他來演出。」而最後潘傑楷飾演的，是台南一中的王牌投手森田。

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但對於先前一度傳出潘傑楷原本是男主角，後來才「換成」曹佑寧，馬志翔也特別解釋：「這件事傳越誇張，我覺得對曹佑寧有點不公平。其實他那一屆所有棒球員，不管高中、大學，我全部都看過，阿潘當時是我屬意的原住民球員。」馬志翔坦言，流言四起的當下有傳訊息給曹佑寧，希望他不要放心上，曹佑寧則回應「完全沒問題」，與潘傑楷之間沒有任何疙瘩。

▲潘傑楷在《KANO》飾演台南一中的王牌投手森田。（圖／果子電影x米倉影業提供）

▲潘傑楷在《KANO》飾演台南一中的王牌投手森田。（圖／果子電影x米倉影業提供）

馬志翔接著表示：「小潘是我想像中原住民前輩的樣貌，像小曹就是我想像中的吳明捷樣貌，但最後演出的名單不是不好，這就是命運，但其實他們每個都長的帥又高。」

由於電影中「嘉農」是一支由漢人、原住民和日本人組成的球隊，而主角吳明捷（Akira）身份是漢人（客家人），因此確實沒考慮過潘傑楷。馬志翔坦言，其實當初在尋找吳明捷的演員時一直卡關，直到看到曹佑寧出現，才讓馬志翔一眼就認定是他！

▲▼ 《KANO》十周年特別放映採訪-曹佑寧。（圖／記者黃克翔攝）

▲《KANO》導演馬志翔表示，曹佑寧一直是男主角「吳明捷」唯一人選。（圖／記者黃克翔攝）

馬志翔說：「他是我最後的希望，因為他長得和吳明捷照片一模一樣，我記得當時他來面試的時候是媽媽帶進來，還一邊吃著冰棒。當時我還想說，這小子看到導演還吃冰！後來媽媽才說，他那時剛比完賽，中暑。」而後來曹佑寧披上國家隊戰袍，參戰U21還拿到世界冠軍，更一度讓馬志翔非常驕傲。《KANO》自12月14日起，將在喜樂時代台北南港店和高雄總圖店再次上映。

▲▼ 《KANO》十周年特別放映採訪-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲《KANO》上映十周年，當年的小球員們也齊聚一堂。（圖／記者黃克翔攝）

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KANO, 潘傑楷, 馬志翔, 曹佑寧

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