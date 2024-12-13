鄭弘儀愛車失竊急報案！警察「冷漠反應」他氣炸：整個火燒起來

記者劉宛欣／綜合報導

北市內湖區一對母女遭投資詐騙1200萬，求助警方卻被冷漠對待，2人最後選擇走上絕路。知名主持人鄭弘儀日前在節目上，也分享自己年輕時車子被偷，到警局報案後受到的對待，直言當時「整個火都燒起來」。

▲鄭弘儀在節目上分享車子失竊的經驗。（圖／翻攝YouTube／《新聞挖挖哇》）

鄭弘儀日前在他主持的節目《新聞挖挖哇》中，分享自己車子失竊後，到警局報案的經歷，他在30幾年前曾有一輛進口車，平常都是停在外面，不是特定的停車位，某天早上起床發現車子不見了，第一時間還沒有意識到被偷，找了一圈都沒找到，且回想前一晚確定了停放的位子，才確定車子真的被偷了。

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鄭弘儀無奈表示「心情很糟，一個月薪水兩三萬，結果一台車被偷走，心情雖然很差，但也抱了一絲希望去警察局報案」，沒想到做完筆錄，警察竟然冷冷地告訴他「昨晚光是我這個管區來報失竊的就五台」，意思就是這很常見沒什麼，讓鄭弘儀瞬間怒火中燒「車被偷就很慘了，還跟我說要有心理準備」，警察甚至提及車子很可能已經被拆解，零件被賣掉了，意思就是要他別抱希望。

▲警察的態度讓鄭弘儀相當失望。（圖／翻攝YouTube／《新聞挖挖哇》）



這段往事已經是30多年前的經歷，鄭弘儀表示「我們當時碰到的警察就是這種態度，從來也沒有聯絡說有沒有找到，最後就石沉大海」，車子至今仍是下落不明。