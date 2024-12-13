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蕭秉治慘被「15噸沙子活埋」！　只剩頭和手...痛苦畫面曝

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治推出新專輯《完人Imperfect》，新歌〈孤獨不是罪〉更具有另一層生命意涵，他說：「我們生來這世界上都是孤獨的，但孤獨不代表孤單，要去享受這份孤獨，不要為了屈就他人的想法，不要成為一個沒有主見的人，才能變成更成熟的人。」

▲▼蕭秉治〈孤獨不是罪〉。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治新歌〈孤獨不是罪〉。（圖／相信音樂提供）

蕭秉治一直認為自己是孤獨的，從以前的害怕孤獨到現在享受孤獨，是因為更了解自己，也更懂得愛自己。為了配合歌曲意境，MV營造孤獨感，畫面只有蕭秉治一人以及一架鋼琴，導演要他詮釋「生命最後一天彈鋼琴的感覺」，接著不斷地往他身上倒沙，總共使用了15噸沙子，讓蕭秉治埋到只剩下頭和手，整個人幾乎快被活埋了。

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在最後導演喊卡後，因為塵土飛揚，蕭秉治終於忍不住咳嗽，還發現耳朵全進了沙，甚至有一幕他因唱到太忘情，抬頭看，沙整個倒在他臉上，他笑說：「雖然在劇裡吃土了，現實生活中不要『吃土』就好。」並形容這不是拍最累的MV，而是最痛苦的MV。

▲▼蕭秉治〈孤獨不是罪〉。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治拍MV狂吃沙。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治〈孤獨不是罪〉。（圖／相信音樂提供）

明天蕭秉治將會和鼓鼓組成的GX在新北耶誕城演出，也期待明年高雄巨蛋演唱會也能有亮眼成績。接下來，蕭秉治24日耶誕夜會在KKBOX一起聽活動，跨年GX也在台中的水湳和麗寶與大家一起倒數2025年。

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