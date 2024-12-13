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火烤106位對手　安娜德哈瑪斯為《捍衛任務：復仇芭蕾》大開殺戒

安娜德哈瑪斯繼《007：生死交戰》、《灰影人》後，於《捍衛任務：復仇芭蕾》再次挑戰動作片題材，從頭打到尾。（車庫娛樂提供）

▲安娜德哈瑪斯繼《007：生死交戰》、《灰影人》後，於《捍衛任務：復仇芭蕾》再次挑戰動作片題材，從頭打到尾。（圖／車庫娛樂提供）

圖文／鏡週刊

電影《捍衛任務》（John Wick）不僅今年慶祝上映10週年，外傳電影《捍衛任務：復仇芭蕾》（Ballerina）將於明年盛大上映，在近日於巴西聖保羅舉辦的CCXP（Comic Con Experience São Paulo）上，獅門影業也公開了全新3分鐘花絮揭露全新畫面，並邀請芭蕾舞者及武術團隊進行精彩演出，引爆會場氣氛，女主角安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）也向現場粉絲猛遞飛吻，博得熱烈掌聲。

《捍衛任務：復仇芭蕾》從曾在《捍衛任務3》驚鴻一瞥的芭蕾舞學校開始發想，描述伊芙在家人慘遭殺害後，被送往神祕「學校」受訓成為一名刺客，誓言對仇人展開復仇，因此片中充斥各種激烈打鬥場面。

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女主角安娜德哈瑪斯透露劇中噴火器的橋段非常瘋狂：「我想我大概火烤了106個人，只有為第一個人落淚，其他105個我就無所謂了。」在正式開拍前，經過了數個月的密集體能、武器及舞蹈訓練，才前往布拉格拍攝，過程讓她全身痠痛、到處瘀青，即便有《007：生死交戰》、《灰影人》等動作戲經驗仍大喊吃不消：「《007：生死交戰》大概只打了15分鐘，這次是整部電影，完全不同等級。」

《捍衛任務：復仇芭蕾》噴火器的橋段非常瘋狂，安娜德哈瑪斯甚至說自己共火烤了106位對手。（車庫娛樂提供）

▲《捍衛任務：復仇芭蕾》噴火器的橋段非常瘋狂，安娜德哈瑪斯甚至說自己共火烤了106位對手。（圖／車庫娛樂提供）

《捍衛任務：復仇芭蕾》請出基努李維（Keanu Reeves）強勢回歸，談及合作感想，安娜德哈瑪斯大讚基哥的敬業態度：「他拍得行雲流水，完成所有瘋狂的動作。我就想他都做到了，我也沒資格抱怨。」這部片也是基努李維與安娜德哈瑪斯的第3度合作，她感嘆第一次合作時，自己連英文都不會說，能再以這樣方式相聚很神奇，並直言基哥是她所遇過最好的人，光是看基哥演出就獲益良多。還爆料基努李維在殺青時情緒相當激動，因為大家都不確定這是不是短期內最後一次見到約翰維克。

《捍衛任務：復仇芭蕾》為了幫身材比較嬌小的伊芙，在男性主導的血腥世界裡設計獨一無二的動作風格，導演藍威斯曼（Les Wiseman）在自家車庫專研特殊武器：「我是道具組出身的，所以很多想法會從如何製作道具開始，我拿來了冰刀溜冰鞋在上面淋一些血漿，思考如何作為武器使用；還組裝了一支刀槍作為近距離攻擊工具，接著便趕去開會了。後來我接到了一通緊急電話，是清潔人員打來的。」小插曲引起現場一陣歡笑，導演也透露電影中終將會挖掘更多約翰威克出身的刺客集團「拉斯卡馬羅」的真相祕辛。

安娜德哈瑪斯（左）與導演藍威斯曼（右）。（車庫娛樂提供）

▲安娜德哈瑪斯（左）與導演藍威斯曼（右）。（圖／車庫娛樂提供） 


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