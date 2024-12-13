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獨家／向蕙玲阿嬤逝世享嵩壽101歲　痛曝「心理壓力很大」：不敢看手機

記者蔡琛儀／專訪

台語歌手向蕙玲的阿嬤日前過世，享嵩壽101歲，她不捨發文：「我的心肝寶貝嬤，這輩子能夠當您的孫女，得到您無私滿滿的愛，真的是老天爺給我最大最大的福份，我們約定好了，下輩子再續祖孫緣。」還寫：「阿嬤～妳有愛我嘸？」「若無愛妳是欲愛誰！」並說：「這是我們之間的默契小秘密，以後想您的時候，我一樣會在心裡問您這句話，您記得要回答我喔！」

▲▼向蕙玲與阿嬤。（圖／翻攝向蕙玲臉書）

▲向蕙玲與阿嬤祖孫情深。（圖／翻攝向蕙玲臉書）

向蕙玲今（13日）受訪時哽咽表示，阿嬤是在上個月26日辭世，雖然她臥床6年，但精神一直非常不錯，頭腦也很清楚，直到今年過年後，才開始感覺到阿嬤變得沒什麼精神、不愛講話，也一直在睡覺，「我心裡其實有覺得怎麼跟去年變這麼多。」更坦言這段時間心理壓力很大，「擔心她隨時會走，每天起床都很怕看手機，就怕看到壞消息，但又必須要看，怕錯過訊息，無形中是很大的壓力。」

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阿嬤離開當天，本來當天有錄影工作的向蕙玲照慣例看了手機，馬上看到一堆未接來電和訊息，「我大概知道是發生什麼事，但真正面臨的那一刻還是很無助，還是沒有心理準備。」她隨後傳訊息緊急向經紀人告假，趕回台南老家見阿嬤最後一面，「看到阿嬤的面容，安詳到像睡著，很多人跟我講說你要放下，她能到101歲，又是在自己家裡安詳的離開，後來我安慰自己說她一直都在，只是換了一個方式繼續守護我們。」

▲▼ 謝金晶,向蕙玲過年專訪（分享開運物）-向蕙玲。（圖／記者黃克翔攝）

▲向蕙玲。（圖／記者黃克翔攝）

向蕙玲和阿嬤一直感情很好，至今未婚的她曾開玩笑說，如果以後結婚了，跟對方開的條件就是一定要把阿嬤一起帶去照顧，「她就會笑很開心，到後來這幾年阿嬤有點依賴我，我就跟她說我不要結婚，就陪在你身邊，她也會很開心。」而阿嬤過世到告別式的14天，恰好向蕙玲也沒有工作安排，她認為冥冥之也是阿嬤安排好的，「她可能希望這段時間我每天都能在家，這好像也是我陪阿嬤最密集、最專心的一段時間。」

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