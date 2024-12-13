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沈建宏鬧翻網紅前女友「百萬戲約」飛了！　和超兇正妹DJ飛澳門

【獨家】沈建宏百萬戲約飛了　和爆乳DJ飛澳門

▲沈建宏日前和DJ Veena在澳門演出。（圖／本人提供）

圖文／鏡週刊

藝人沈建宏今年4月經歷和網紅前女友分手互控，因而丟了八點檔電視劇邀約，他向火辣爆乳DJ Veena學了半年，兩人日前雙雙飛往澳門音樂節表演，搭檔似乎頗有默契，被問是否交往中關係？他堅決說：「我現在單身。」

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▲DJ Veena表演時不吝展現身材。（圖／本人提供）

沈建宏演藝圈工作停擺兩年，另外投資醫美事業和皮拉提斯教室，同時近期他學DJ放歌開始接演出，上個月才剛在大安區Omni夜店DJ首秀完，這個月初又到澳門去演出，與他的DJ師父（DJ Veena）一同在澳門演出，首次擔任MC的他，感到非常的新鮮有趣，過去是藝人的他，對他來說最大的挑戰，就是不斷的說英文。

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▲身材火辣的DJ Veena和沈建宏雙雙飛澳門出席音樂節。（圖／本人提供）

染了金髮的沈建宏看起來和過去大不相同，今年4月前女友毀滅式指控他對感情不忠時，也曾懷疑她口中的「甩奶女DJ」，但沈建宏否認，信誓旦旦表示和DJ Veena認識5、6年，真的只是好朋友，也是他的老師。只是年初分手遭爆料，原本有兩齣八點檔都找上他，甚至其中一齣連價錢都談得差不多了，就因此遭換角，兩齣加起來損失近百萬。他也只能摸摸鼻子認了，表示「先專心做副業，也想籌備一個直播公司」，DJ表演因為還是菜鳥，一場頂多萬把塊，仍在努力中。

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▲沈建宏飛澳門順便視察投資的醫美分店。（圖／本人提供）

身材火辣的DJ Veena 也是今年亞洲Top 4的百大DJ，作為本次澳門音樂節主秀之一，近期也將推出全新電音單曲《Lights on Lights off》，她也活躍於北美及亞洲各國，商業巡演不少，本週末也即將前往馬來西亞進行演出。12/20 也將在信義區《la fin》帶來Techno的曲風。沈建宏（Kris）則有望著在12月20日，於大巨蛋對面的《6night-六夜餐酒館》演出，展現他積極復出的決心。



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