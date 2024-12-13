「我是小優」內湖刷臉求讓小黃！路人不客氣打臉20字…她下場超悲劇

記者潘慧中／綜合報導

小優（游振宜）從《大學生了沒》出道，活潑個性讓她成為各大綜藝節目的熟面孔。然而，她最近坦言曾經為了趕高鐵脫口「我是小優」，試圖想刷臉，結果慘遭路人打臉。

▲小優曾為了趕高鐵試圖想刷臉搭小黃。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）



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小優在《甄心分享小琳鐺》透露，當天早上剛好要搭高鐵到外縣市錄影，由於住處在內湖的關係，上班時間真的很難叫到車，加上雖然有先叫車，下樓卻發現對方竟然離開了，「我很慌。」

▲小優其實有先叫車。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）



碰巧的是，旁邊剛好停了一台小黃，小優便鼓起勇氣上前開車門說：「大哥，我知道你可能在等人，但我可以拜託你嗎？我現在一定要去高鐵站！我加200給你！」

▲小優本來想多加200元給司機。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）



眼見司機有點遲疑，小優就接著說「我是小優可以嗎」，完全不顧自己當時依然素顏；發現對方還是很猶豫，她決定搬出胡瓜的名號，「我要去他的節目！」

▲▼小優一度搬出瓜哥的名號。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）



正當司機感覺有點想答應時，小優身後傳來一個聲音說「這是我的車」，她只好拜託路人通融，「我再趕不上，那高鐵就要走了，拜託妳可以把這車讓給我嗎？我是小優。」

▲小優轉頭跟路人刷臉。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）



沒想到，路人不但不領情，還當場打臉：「小優怎樣？我不用趕時間喔？不好意思這是我的車！」最後，小優果然沒趕上高鐵，還要自行補貼計程車錢去出外景的地方。

▲小優當場被打臉。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）