MeToo未完！宥勝二審求情「跨年日將宣判」　黃子佼、NONO延燒2025

記者張筱涵／綜合報導

2023年，#MeToo風潮席捲演藝圈，多名藝人因性騷擾及不當行為指控形象重挫，如今2024年也將進入尾聲，許多案件仍在進行中。宥勝認罪強制猥褻案，二審將於年底宣判；NONO與黃子佼則分別因性侵與持有未成年影像案持續面臨司法審理，多起爭議對涉案藝人及演藝圈道德標準引發社會熱議。

大牙

▲大牙。（圖／記者黃克翔攝）



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大牙控訴陳建州性騷遭反告求償，還清白獲不起訴

大牙（周宜霈）去年公開指控藝人陳建州（黑人）曾於2012年在香港飯店對她進行性騷擾，結果被陳建州與其妻范瑋琪提告求償千萬。案件經檢方調查後，於去年底以罪嫌不足裁定大牙不起訴。大牙表示，已在律師陪同下向香港警方報案，目前沒有新的調查進展。

離開飾品品牌，將重心放回演員事業

大牙自事件後，演藝圈曝光率有所下降，面對網友擔心是否遭封殺，她曾回「單純剛好沒有適合的角色」。副業部分則在12月5日宣布離開經營團隊：「而我，也準備投入下一趟旅程，用更豐富動人作品來回饋與感謝總是支持我的粉絲，這才是有幸身為一個演員的我，最最在乎的事。」

陳建州與范瑋琪未來動向

陳建州現任PLG台灣職業籃球聯盟副會長，持續活躍於體育圈。范瑋琪則宣告全新巡演計劃，目前預計首批巡演城市為上海、成都、廣州、南京及杭州等地。

宥勝

▲宥勝 。（圖／記者黃哲民攝）



宥勝涉強制猥褻案認罪，二審將於年底宣判

藝人宥勝（本名王宥勝）被控於2016年間對女性友人施以舔耳、揉胸等猥褻行為，遭檢方依強制猥褻罪提起公訴。一審法院認定其罪行，判處有期徒刑8個月，案件上訴至二審後，於9月及12月分別開庭審理。最新一次開庭於12月4日進行，宥勝當庭認罪，並向被害人及法官表達悔意，請求輕判。全案辯論終結，將於12月31日上午宣判。

從#MeToo事件爆發到一審判決

案件源於2023年#MeToo事件延燒演藝圈，一名女網友爆料，指控宥勝假借進入其住處，以強吻、舔耳、解開內衣等方式對其性騷擾，引發社會輿論關注。宥勝隨即發文公開道歉，承認過去行為不當，強調不會逃避法律責任。

檢方調查期間，雖另找到3名被害人，但因性騷擾屬告訴乃論罪，3人均未提告。然而，針對H女的指控，檢方認為宥勝涉及強制猥褻罪，依法提起公訴。一審法院認定其行為事實，判刑8月。

宥勝認罪悔過，盼法院輕判

二審期間，宥勝多次公開表達悔意，稱對過去行為深感後悔與愧疚，並表示對受害者與家人造成的傷害感到歉疚。12月4日再度開庭時，宥勝認罪，並陳述參與公益活動以表悔改之意。案件審理約40分鐘後結束，宣判結果將於12月底揭曉。

炎亞綸

▲炎亞綸。（圖／記者黃克翔攝）



炎亞綸外流未成年性愛影片案，緩刑確定

藝人炎亞綸因外流與未成年少年耀樂的性愛影片，遭依多項罪名起訴。法院審理後，考量炎亞綸已與耀樂達成調解並支付部分款項，判處緩刑3年，並付保護管束。由於檢方未在上訴期限內提起上訴，判決已於7月2日確定生效。

復出演藝圈，並認愛新歡

炎亞綸被判緩刑後，8月出席《Q18量子預言》首映會作為復出第一步，11月20日更舉辦生日會，吸引眾多死忠粉絲前往。他也在今年七夕點頭認愛，和對象已經交往3年半的時間，共同走過低潮期。

NONO

▲NONO。（圖／記者黃宥寧攝）



NONO涉性侵6人遭提公訴，另2案件高檢再度發回續查

藝人NONO（陳宣裕）捲入性侵風波，士林地檢署於今年5月認定其在2008年至2013年間，利用藝人知名度，藉由介紹工作或邀約吃消夜等名義，侵害6名女性，涉犯7項罪名，隨即提起公訴。目前案件正由法院審理中。然而，另有2起案件經士檢不起訴後，被害人向高等檢察署提出再議，高檢署於9月25日撤銷不起訴處分，發回士檢續查。

案件進展：10名指控與分案調查

MeToo事件發燒後，NONO被多名女性指控性侵。去年8月，台北地檢署啟動調查，搜索NONO住處並查扣相關物品，訊後以50萬元交保，並核發保護令禁止接近被害人。共有10人提出告訴，其中3人案件因罪證不足於去年12月不起訴，另7人案件移轉士檢偵辦。士檢調查認定其侵害6人後提起公訴。

高檢再議：士檢續查2案件

針對不起訴的3人中，有2名被害人不服提起再議，高檢署認為士檢偵查不完整，已兩度撤銷不起訴處分，要求士檢補充調查。隨著案件再度發回，後續調查結果將成為各界關注焦點。

黃子佼

▲黃子佼。（圖／記者黃哲民攝）



黃子佼遭控性侵，2024年9月11日以罪嫌不足處分不起訴

藝人黃子佼被控2006年性侵當時年僅17歲的K小姐，台北地檢署經調查後，於9月11日以罪嫌不足處分不起訴。此外，黃子佼涉及持有未成年性影像案，因高檢發回再議，檢方追加起訴黃子佼持有多達41支未成年影像，併案交由台北地院審理。該案件中，黃子佼已由坦承改為當庭否認，審判進展備受關注。

黃子佼持有未成年不雅影片，一審判刑8個月，不予緩刑

藝人黃子佼去年因捲入MeToo事件，其住處遭檢警搜索，意外發現其持有大量未成年性影像，遭依《兒少性剝削防制條例》起訴。台北地方法院於12月3日一審判處黃子佼有期徒刑8個月，併科罰金10萬元，案件可上訴。

涉案內容與行為惡性

根據判決書，黃子佼自2014年起，註冊為「創意私房」論壇會員，並付費下載兒少性影像，共計持有2259個檔案，涉及35名未成年受害人，年齡介於10至17歲。檔案內容多為兒少裸露或涉及性行為畫面，被拍攝者為國小至高中生。

雖然黃子佼承認購買影片，但他辯稱行為純屬紓壓，並聲稱未針對未成年影像進行挑選，且部分影片未觀看。法院認為，其行為促進兒少性影像供需市場，增加兒少成為性剝削受害者的風險，惡性重大。

法院駁斥辯詞，不採緩刑

法院指出，「創意私房」論壇對影片分類詳細，涉及未成年內容標示如「蘿莉」、「學生妹」等註解，並附截圖，足以讓購買者辨識影像涉及兒少。判決書披露，黃子佼曾向論壇管理員反映影片無法開啟，顯示他確實查看影片內容，與其辯稱「不一定觀看」不符。

法院進一步批評，黃子佼身為演藝圈資深人士，受過良好教育且有豐富閱歷，應能辨識影片中人物為未成年人，卻仍付費購買，無法認定其無意識。由於他辯詞反覆、毫無悔意，法院裁定不予緩刑，判刑8個月。

形象重創，社會譴責聲浪高漲

黃子佼作為演藝圈知名人物，其涉及兒少性影像的行為引發社會強烈譴責。案件判決結果公開後，外界對其行為的批評不斷，並質疑其過去形象是否真實。目前，案件仍可上訴。

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