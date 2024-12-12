婁峻碩宣佈簽新人了！　「竟是麥當勞女神」打趣：要陪老闆睡覺

記者蔡琛儀／台北報導

婁峻碩今（12日）出席服裝品牌活動，他去年向愛情長跑多年的女友焦凡凡求婚成功，今年受訪時多次表示會在今年結束前登記結婚，今天被問到此事再度強調：「有登記一定會跟大家說！」但他透露自己公司已簽下一個新人，就是曾被譽為「麥當勞女神」的焦凡凡，被問到這樣有辦法公私分明嗎？他打趣說：「公事上還是要公私分明，平時還是要陪老闆睡覺。」更強調真的是開玩笑。

▲▼婁峻碩和焦凡凡預計今年結婚。（圖／ecco提供、翻攝自Instagram／fan0914fan）

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婁峻碩說，和焦凡凡沒有簽約金，「我沒有給她很多壓力，因為她覺得我的安排很好，她希望我們幫她做更多安排。」但已經幫她安排許多課程，花了不少錢，預計之後會幫她推出新作品。他今年依然工作量爆棚，但透露和焦凡凡彼此都是花自己賺的錢，偶爾會幫未婚妻分配財務。

他先前也和焦凡凡一起去朝聖偶像周杰倫的演唱會，直呼感動到不行，「我大唱爆，上一次我在香港看，但隔兩天是我自己演唱會，所以我就憋著不敢唱，看過香港就知道台灣場他做了些改動，真的很用心！」和焦凡凡有共同的周董回憶嗎？他笑說：「我們聽得不太一樣。」婚禮是否會播周董的歌？他則表示還沒想到，還被問會不會邀請周董來他婚禮？婁峻碩當場噴笑：「他怎麼會理我啊！」