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超巨F級賽車皇后駕到！名取久留美為台灣獻第一次　美乳女團驚喜現身

記者吳睿慈／綜合報導

年末壓軸盛事「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」即將於12月27至29日在台北南港展覽館2館4樓登場，活動請到4大性感斜槓女神助陣，擁有黃金比例的賽車皇后名取久留美首度來台，加上偶像寫真女團「Sherbet」橋本梨菜、河路由希子、青山光，引起粉絲熱烈歡呼，盼與女神共度美好回憶。

▲▼超巨F級賽車皇后駕到，名取久留美首度來台與粉絲見面。（圖／TSE提供）

▲超巨F級賽車皇后駕到，名取久留美首度來台與粉絲見面。（圖／TSE提供）

擁有34F黃金比例魔鬼身材的名取久留美，曾於2022年獲得賽車皇后殊榮。160公分高的她身材極度不科學，熱愛換穿各種造型服裝，豐滿上圍尤為吸睛。她為了TSE學服祭，特地用繁體中文在社群網站上寫下「我很興奮，因為這是我第一次來台灣。我現在真的很期待」、「這是我第一次到台灣。非常期待～快來TSE找我玩吧」。

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名取久留美誠意十足，不忘提醒老司機們自己會出現在C17攤位，而她準備了2025年專屬月曆，現場不只可以買到特別版，還能享有簽名與特典，全都是名取久留美「台灣初體驗」才有的福利。

▲美乳女團河路由希子、青山光、橋本梨菜。（圖／TSE提供）

▲美乳女團「Sherbet」河路由希子、青山光、橋本梨菜驚喜現身。（圖／TSE提供）

不讓賽車皇后專美於前，由寫真女星橋本梨菜、河路由希子、青山光組成的偶像團體「Sherbet」準備獻唱4首歌曲〈JewelryJewelry〉、〈OVERDRIVE〉、〈FIRE〉、〈Sweet&Bitter〉，將在TSE學服祭會場重現「美乳波動」的震撼。

「Sherbet」成員來頭不小，橋本梨菜是日本寫真界知名的「黑鑽石美人」，一身健康的小麥膚色加上傲人G奶，在追求白皙的女星當中別具特色，河路由希子則擁有DJ長才，先前來台時被台灣粉絲大推「身材全場最讚」，爭相走告不能錯過她誘人的腹肌線條。

青山光熱愛動漫，自己也是cosplay愛好者，在角色造型服裝底下藏著驚人I罩杯，成為寫真界童顏巨乳的代表人物。她還是隱藏版的運動健將，擅長空手道和游泳，因為特殊的貓系氣質，成為粉絲心中的極品性感野生貓娘。

這次「Sherbet」不只要讓老司機感受超巨美乳的晃動威力，也將在會場搶先販售最新寫真集。為了TSE學服祭，「Sherbet」特別將〈OVERDRIVE〉中的部分歌詞改成中文並重新錄音，獨家獻給TSE活動現場的粉絲們。

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名取久留美, 橋本梨菜, 河路由希子, 青山光

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