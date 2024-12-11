才剛宣布懷孕！梅根福克斯爆又分手了　男方手機藏「毀滅性內容」釀禍

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢女星梅根福克斯（Megan Fox）不久前才宣布懷孕，即將迎來與饒舌歌手機關槍凱利（Machine Gun Kelly）的第一個孩子，沒想到小孩都還沒生下來，兩人就再次爆出發手。導火線疑似是梅根福克斯的男友的手機中發現「令人不安的內容」，關係徹底決裂。

▲梅根福克斯和機關槍凱利再度爆出分手。（圖／CFP）

梅根福克斯和機關槍凱利交往以來頻頻放閃，包括在求婚過程「喝下對方的血」等高調行徑，去年一度傳出分手。沒想到上個月再次峰迴路轉，梅根福克斯驚喜宣布懷孕喜訊，孩子爸就是分分合合的機關槍凱利。

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不過據《TMZ》報導，兩人近期再度分手，原因是他們在一起在科羅拉多州度過感恩節假期時，梅根福克斯在機關槍凱利的手機中發現「令人不安的內容」，兩人關係再也回不去，機關槍凱利提早退出旅行，雙方在那之後也完全沒有聯絡。

▲梅根福克斯上個月才宣布懷孕，將迎來與機關槍凱利的第一個孩子。（圖／翻攝自IG）



然而謠言卻隨之而來，網路上開始出現爆料，表示梅根福克斯疑似和因《禁錮之慾》（365DNI）爆紅的男主角米歇爾莫隆尼（Michele Morrone）有曖昧情，懷疑這位「黑幫老大」的介入，才是她與機關槍凱利分手的主因。

▲《禁錮之慾》米歇爾莫隆尼一度被爆是「小王」，但團隊已火速澄清。（圖／環球提供、翻攝自米歇爾莫隆尼IG）

對此米歇爾莫隆尼的團隊火速澄清消息，表示：「任何超出工作夥伴和友誼的指控都不是真的，他們只是一年前一起拍攝了一部電影，米歇爾目前正在義大利拍攝另一個作品。」