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周海媚離世1周年「墓園成一片花海」工作室發文思念：在回憶裡相見

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星周海媚2023年12月11日病逝，享年57歲，噩耗震驚各界，長眠地位於她生前喜愛的北京，開放粉絲、朋友前往哀悼，墓碑上刻著她在《倚天屠龍記》中飾演周芷若的畫像，令粉絲看了忍不住紅了眼眶。今日（11日）迎來她的一周年忌日，許多粉絲前往墓園，工作室也發出了紀念的貼文。

▲周海媚逝世1周年。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）

▲周海媚逝世1周年。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）

周海媚工作室微博11日上傳了一張陸媒報導截圖，報導內容詳細了回顧了周海媚的演藝成就，內文寫下「思念的弦已經拉得很長、很長…姐，我永遠會在時光的長河中守候，在每一個回憶裡，與您相見。 」表達了思念之情。親友粉絲紛紛湧入底下留言寫著「遠方有妳，不說再見」、「老大，無時無刻不想妳」、「永遠愛姐， 希望一切安好」。

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▲周海媚逝世1周年。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）

▲周海媚工作室發文。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）

周海媚於去年12月11日因病離世，工作室悲痛證實：「海媚姐因病搶救無效，於2023年12月11日永遠地離開了我們。願她在天堂遠離病痛，來世再相逢！」家人隨後將她安葬於她生前生活長達21年的北京。如今迎來她逝世一周年，不少粉絲自發前往她的墓園悼念，現場擺滿鮮花，化作一片美麗的花海。微博上也湧現大批懷念她的貼文。

▲周海媚逝世1周年。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）

▲周海媚逝世1周年。（圖／翻攝自周海媚工作室微博）

▲粉絲紛紛到周海媚墓園致意。（圖／翻攝自微博）

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