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「撞臉3女星」罕見同框畫面曝！粉絲稱奇：竟能秒認出

大陸男星曾舜晞貼出與一群「內娛」的小生花旦們的合照，難得集齊了常被對岸網友網友說長相神似的白鹿、李沁、李一桐同框。（曾舜晞微博）

▲大陸男星曾舜晞貼出與一群「內娛」的小生花旦們的合照，難得集齊了常被對岸網友網友說長相神似的白鹿、李沁、李一桐同框。（曾舜晞微博）

圖文／鏡週刊

「陸劇女神」白鹿常被部分臉盲粉絲認為與另2位女星李沁、李一桐撞臉，分不清誰是誰，還被網友歸類為「沁系女星」；3人雖然作品常在同一平台播出卻幾乎沒有合作，公開場合同場也少見互動。日前3人參加串流平台愛奇藝的晚會活動，隔天男星曾舜晞發微博合照，照片中赫然見到3女星罕見同框，粉絲們見到也嘖嘖稱奇。

曾舜晞8日下午在微博曬出他自己與另2位男星陳哲遠、承磊及女星白鹿、李沁、李一桐等人的合照，3位男星由於經紀公司都是愛奇藝控股公司，被網友戲稱為「愛奇藝太子」，其中曾舜晞更在平台安排下一年內把這3位「沁系女星」全部「集郵」合作，像是李沁與他拍過《七夜雪》、與李一桐拍了《雲起時》（原名《雲秀行》），與白鹿合作的則是《臨江仙》，由他出面拉攏眾人合照，似乎也很合理。

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合照同框下，許多以前覺得她們長得像的粉絲，一對比發現其實並沒有多像，且3人氣質各不相同，曾主演大熱爆劇《慶餘年》的李沁清冷，飾演2017年版《射鵰英雄傳》的黃蓉一角的李一桐甜美，白鹿則是自帶英氣，不臉盲其實很好辨認。

白鹿可甜美可搞笑，但獨有的英氣特質卻是其他女星沒有的。（微博圖片）

▲白鹿可甜美可搞笑，但獨有的英氣特質卻是其他女星沒有的。（微博圖片）

曾與王大陸合作《狼殿下》的李沁氣質清冷，可惜人氣和咖位一直半高不低，始終衝不上一線女星。（李沁微博）

▲曾與王大陸合作《狼殿下》的李沁氣質清冷，可惜人氣和咖位一直半高不低，始終衝不上一線女星。（李沁微博）

但3位女星雖然常被綑綁比較，不過際遇卻大不同。現年34歲的李沁，2010年演出《紅樓夢》中少年薛寶釵一角色而嶄露頭角，她的資源一直不錯，曾演出不少大製作，像是《楚喬傳》《如懿傳》、《狼殿下》以及《慶餘年》等，也合作了不少當紅流量小生，例如肖戰、王一博、陳曉、楊洋、張若昀、任嘉倫、黃景瑜等，但就是火不起来。不少網友調侃她是「體寒」，總是戲比人紅。今年推出的《追風者》，光彩在2位男主角王一博、王陽身上，李沁扛主演的古裝劇《七夜雪》收視悽慘，再次驗證了她的「體寒」特質。

論甜美李一桐在3人裡獨占鰲頭，她的「俏黃蓉」形象算是港星朱茵以下第一人。（電視劇狂飆官博）

▲論甜美李一桐在3人裡獨占鰲頭，她的「俏黃蓉」形象算是港星朱茵以下第一人。（電視劇狂飆官博）

李一桐出道以來，長得漂亮，演技也不差的她自然是不少劇集的女主角人選，因此女一作品迅速累積，且也不乏有高收視的爆劇。但她個人角色最讓人有印象的還數2017年版的《射鵰英雄傳》黃蓉一角，甜美靈動形象頗適合「俏黃蓉」的人設，可是除此之外，其他作品缺乏特別突出的角色，人氣也一直上不去，同樣被嘲「體寒」；去年對岸現象級的爆劇《狂飆》，李一桐算是女主角的戲份卻還是吃不到紅利，在觀眾心目中沒什麼存在感，反而是擔任女配角的女星高葉憑黑道大嫂的氣場爆紅。

出道較二李略晚，年齡也小4歲的白鹿，除了剛出道時演過一兩部配角，之後靠著自己到處主動試鏡加上老闆于正的安排，一路都是演女主角。她雖沒有現象級爆劇，但播劇很少失手，幾乎每一部都稱得上熱播，逐漸累積出死忠劇粉，尤其古裝劇《周生如故》結局穿著嫁衣跳樓的片段紅遍抖音等平台，加上後續入駐國民綜藝《奔跑吧》擔任常駐主持群大量圈粉，去年在3個不同平台播劇「一年三爆」成功升咖，如今已是人氣流量小花。


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